Голова МЗС розповів про три ключові напрямки нової політики щодо українців за кордоном
Київ • УНН
Голова МЗС Андрій Сибіга розповів про три ключові напрямки нової політики щодо українців за кордоном. Серед них - електронний консул, множинне громадянство та відкриття українських осередків у сусідніх країнах.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про три ключові напрямки нової політики щодо українців за кордоном, серед яких - електронний консул, множинне громадянство та відкриття українських осередків у сусідніх країнах, пише УНН.
Деталі
"Під час візиту до Молдови побував у гостях в Національного конгресу українців у Кишиневі. Ми мали дуже щиру та відверту розмову. Я озвучив, що саме ми закладаємо в МЗС у основу нової політики щодо українців за кордоном, а це зараз, нагадую, 7,5 мільйонів осіб", - вказав Сибіга у Facebook і перечислив:
- Перше – електронний консул. "Аби максимально спростити і прискорити надання ключових послуг для українців за кордоном, як то оформлення документів, зокрема паспортів. Неправильно, що люди їх чекають по 3 місяці", - вказав міністр.
- Друге – це запровадження множинного громадянства. "Наразі йде відповідна робота над фінальною версією закону", - вказав Сибіга.
- Третє – відкриття українських осередків, зокрема Інститутів у країнах-сусідах. "Саме з цих країн нам зараз треба почати розширювати нашу мережу Українського Інституту", - повідомив голова МЗС.
Сибіга підбив підсумки турне сусідніми країнами: є домовленості, які відчує ворог20.09.24, 14:41 • 13250 переглядiв