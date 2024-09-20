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Сибіга підбив підсумки турне сусідніми країнами: є домовленості, які відчує ворог

Сибіга підбив підсумки турне сусідніми країнами: є домовленості, які відчує ворог

Київ • УНН

 • 13250 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завершив візити до Румунії, Словаччини та Молдови. Він анонсував домовленості щодо євроінтеграції, підтримки України та спільні проєкти з сусідніми країнами.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками першого турне на посаді - до сусідніх країн - заявив про "домовленості, які відчує ворог, і які стануть публічними згодом", пише УНН.

Деталі

"Повернувся до Києва, працюємо вже в столиці. Перше регіональне турне успішно завершили. (...) Президент України Володимир Зеленський направив мене в першу поїздку саме до наших сусідів, Румунії, Словаччини та Молдови. Це сигнал: ми налаштовані на розвиток прагматичної та передбачуваної політики добросусідства зі взаємною повагою та вигодою", - вказав Сибіга у Facebook, зазначивши, що провів переговори у Бухаресті, Братиславі, Кишиніві, а також дорогою у Відні.

Міністр наголосив, що "сусіди важливі для нас стратегічно, в контексті інтеграції України до ЄС і НАТО". "Попереду важливі рішення. Історичні кроки до НАТО. Вступ в Євросоюз", - зазначив голова МЗС.

"Ми прагнемо йти цим шляхом настільки швидко, наскільки це можливо. Хочемо відкривати переговорні кластери з ЄС паралельно, а не послідовно. Хочемо, щоби семирічний бюджет ЄС, обговорення якого почнеться в лютому, був бюджетом розширення та врахував політичну реальність членства України. У цьому контексті покладаємо особливі сподівання на польське головування, яке розпочнеться 1 січня", - написав Сибіга.

З його слів, у Бухаресті та Братиславі інтеграція в ЄС і НАТО була ключовою темою. "Упевнений, що можемо розраховувати на підтримку", - додав він.

У Кишиневі, як вказав Сибіга, скоординували спільну роботу на шляху до ЄС. "Молдова на порозі президентських виборів і єврореферендуму. Дуже важливо зберегти європейський курс попри російську дезінформацію та спроби дестабілізації", - наголосив міністр.

Є і домовленості, які відчує ворог, і які стануть публічними згодом. Є підтвердження нових пакетів допомоги. Є підтримка українських ініціатив, зокрема конкретних фінансових внесків у Grain From Ukraine

- зауважив Сибіга.

Голова МЗС підкреслив, що цей візит був "не лише про цілком відчутні та конкретні речі".

"Домовилися про можливість спільного прикордонного контролю з Румунією, щоб спростити процедури. Домовилися розширити консульську присутність та відкрити нові генконсульства в Румунії та Словаччині. Домовилися про проведення спільного засідання урядів України та Румунії, з перспективою розширення формату до тристороннього за участі Молдови. Зі Словаччиною міжурядові консультації намічені на початок жовтня і ми ретельно до них готуємося. На таких міжурядових засіданнях фіналізуємо важливі практичні проєкти у сферах економіки, торгівлі, логістики, транспорту, енергетики, захисту прав громадян", - розповів він.

"Турне сусідніми країнами звершили і вже готуємося до сегменту високого рівня Генасамблеї ООН. Українська дипломатія продовжує працювати у темпі, якого вимагають реалії війни, та приносити конкретні результати для країни", - підсумував Сибіга.

Сибіга обговорив з очільником МЗС Індії двосторонні відносини та майбутню Генасамблею ООН19.09.24, 14:11 • 16740 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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