5 грудня, 18:15 • 11628 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 20586 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 20319 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 40126 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 30920 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 32910 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 44231 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 49963 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 42476 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 76519 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
ЗСУ отримали нову партію крилатих ракет "Фламінго": у мережі показали фото

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Fire Point передала ЗСУ чергову партію крилатих ракет "Фламінго". Компанія виробляє дрони FP-1, які беруть участь у понад 50% усіх пусків у глиб території рф.

ЗСУ отримали нову партію крилатих ракет "Фламінго": у мережі показали фото

Компанія Fire Point передала ЗСУ чергову партію крилатих ракет "Фламінго". Про це у Facebook повідомив фотожурналіст Єфрем Лукацький, інформує УНН.

Деталі

Він нагадав, що саме ця компанія виробляє дрони FP-1, які беруть участь у понад 50% усіх пусків у глиб території рф.

І ще один важливий нюанс: ці дрони приблизно втричі дешевші, ніж аналогічні апарати державного виробника

- написав кореспондент.

Він розповів, що його добрий знайомий - командир полку безпілотних систем - приїхав до Києва з фронту, щоб знайти спосіб отримати більше таких дронів.

Черга на них в армії величезна. Його оцінка проста: ці ударні дрони справді добре працюють і показують себе ефективно

- додав Лукацький.

Довідково

Українська ракета FP-5 "Фламінго" має дальність польоту до 3000 км, що вдвічі більше, ніж у американської Tomahawk.

Проте головною відмінністю ракети є те, що на її застосування по території росії не потрібно дозволу союзників, як це відбувається з озброєнням країн-партнерів.

"Подарунок для путіна": Україна отримає від чеських волонтерів не одну, а дві ракети "Фламінго"10.11.25, 19:14 • 27584 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Війна в Україні
Крилата ракета
Збройні сили України