ЗСУ отримали нову партію крилатих ракет "Фламінго": у мережі показали фото
Київ • УНН
Fire Point передала ЗСУ чергову партію крилатих ракет "Фламінго". Компанія виробляє дрони FP-1, які беруть участь у понад 50% усіх пусків у глиб території рф.
Компанія Fire Point передала ЗСУ чергову партію крилатих ракет "Фламінго". Про це у Facebook повідомив фотожурналіст Єфрем Лукацький, інформує УНН.
Деталі
Він нагадав, що саме ця компанія виробляє дрони FP-1, які беруть участь у понад 50% усіх пусків у глиб території рф.
І ще один важливий нюанс: ці дрони приблизно втричі дешевші, ніж аналогічні апарати державного виробника
Він розповів, що його добрий знайомий - командир полку безпілотних систем - приїхав до Києва з фронту, щоб знайти спосіб отримати більше таких дронів.
Черга на них в армії величезна. Його оцінка проста: ці ударні дрони справді добре працюють і показують себе ефективно
Довідково
Українська ракета FP-5 "Фламінго" має дальність польоту до 3000 км, що вдвічі більше, ніж у американської Tomahawk.
Проте головною відмінністю ракети є те, що на її застосування по території росії не потрібно дозволу союзників, як це відбувається з озброєнням країн-партнерів.
