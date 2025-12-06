ЗСУ отримали нову партію крилатих ракет "Фламінго": у мережі показали фото

Компанія Fire Point передала ЗСУ чергову партію крилатих ракет "Фламінго". Про це у Facebook повідомив фотожурналіст Єфрем Лукацький, інформує УНН.

Деталі

Він нагадав, що саме ця компанія виробляє дрони FP-1, які беруть участь у понад 50% усіх пусків у глиб території рф.

І ще один важливий нюанс: ці дрони приблизно втричі дешевші, ніж аналогічні апарати державного виробника - написав кореспондент.

Він розповів, що його добрий знайомий - командир полку безпілотних систем - приїхав до Києва з фронту, щоб знайти спосіб отримати більше таких дронів.

Черга на них в армії величезна. Його оцінка проста: ці ударні дрони справді добре працюють і показують себе ефективно - додав Лукацький.

Довідково

Українська ракета FP-5 "Фламінго" має дальність польоту до 3000 км, що вдвічі більше, ніж у американської Tomahawk.

Проте головною відмінністю ракети є те, що на її застосування по території росії не потрібно дозволу союзників, як це відбувається з озброєнням країн-партнерів.

