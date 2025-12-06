$42.180.02
5 декабря, 18:15 • 11468 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 20241 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 20095 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 39845 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 30787 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 32818 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 44150 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 49916 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 42433 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 76467 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
ВСУ получили новую партию крылатых ракет "Фламинго": в сети показали фото

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Fire Point передала ВСУ очередную партию крылатых ракет "Фламинго". Компания производит дроны FP-1, которые участвуют в более чем 50% всех пусков вглубь территории РФ.

ВСУ получили новую партию крылатых ракет "Фламинго": в сети показали фото

Компания Fire Point передала ВСУ очередную партию крылатых ракет "Фламинго". Об этом в Facebook сообщил фотожурналист Ефрем Лукацкий, информирует УНН.

Подробности

Он напомнил, что именно эта компания производит дроны FP-1, которые участвуют в более чем 50% всех пусков вглубь территории РФ.

И еще один важный нюанс: эти дроны примерно втрое дешевле, чем аналогичные аппараты государственного производителя

- написал корреспондент.

Он рассказал, что его хороший знакомый - командир полка беспилотных систем - приехал в Киев с фронта, чтобы найти способ получить больше таких дронов.

Очередь на них в армии огромная. Его оценка проста: эти ударные дроны действительно хорошо работают и показывают себя эффективно

- добавил Лукацкий.

Справочно

Украинская ракета FP-5 "Фламинго" имеет дальность полета до 3000 км, что вдвое больше, чем у американской Tomahawk.

Однако главным отличием ракеты является то, что на ее применение по территории России не требуется разрешения союзников, как это происходит с вооружением стран-партнеров.

"Подарок для путина": Украина получит от чешских волонтеров не одну, а две ракеты "Фламинго"10.11.25, 19:14 • 27584 просмотра

Вадим Хлюдзинский

