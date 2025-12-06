ВСУ получили новую партию крылатых ракет "Фламинго": в сети показали фото

Компания Fire Point передала ВСУ очередную партию крылатых ракет "Фламинго". Об этом в Facebook сообщил фотожурналист Ефрем Лукацкий, информирует УНН.

Подробности

Он напомнил, что именно эта компания производит дроны FP-1, которые участвуют в более чем 50% всех пусков вглубь территории РФ.

И еще один важный нюанс: эти дроны примерно втрое дешевле, чем аналогичные аппараты государственного производителя - написал корреспондент.

Он рассказал, что его хороший знакомый - командир полка беспилотных систем - приехал в Киев с фронта, чтобы найти способ получить больше таких дронов.

Очередь на них в армии огромная. Его оценка проста: эти ударные дроны действительно хорошо работают и показывают себя эффективно - добавил Лукацкий.

Справочно

Украинская ракета FP-5 "Фламинго" имеет дальность полета до 3000 км, что вдвое больше, чем у американской Tomahawk.

Однако главным отличием ракеты является то, что на ее применение по территории России не требуется разрешения союзников, как это происходит с вооружением стран-партнеров.

