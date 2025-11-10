"Подарок для путина": Украина получит от чешских волонтеров не одну, а две ракеты "Фламинго"
Киев • УНН
Чешская организация "Подарок для путина" собрала 12,5 миллиона крон (500 тыс. евро) на ракету "Фламинго", способную долететь до москвы или петербурга. Однако производитель сообщил, что за ту же сумму поставит даже две ракеты, которые передадут украинской армии, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.
Детали
Организация "Подарок для путина" собрала 12,5 миллиона крон (500 тыс. евро) на ракету, способную долететь до москвы или петербурга, названную DANA 1 в честь недавно ушедшей из жизни Даны Драбовой, главы Государственного управления по ядерной безопасности Чешской Республики, физика и эксперта по атомной энергетике. Однако производитель сообщил, что за ту же сумму поставит даже две ракеты, которые передадут украинской армии. Таким образом появится и DANA 2.
Вместо запланированных 12,5 миллиона крон в рамках сбора удалось собрать всего 16 миллионов крон (657,5 тыс. евро). Поэтому организация предоставит общественности возможность решить, как распорядиться суммой, превышающей первоначальную цель.
Добавим
С понедельника организация "Подарок для путина" проведет анкетирование в соцсетях. По словам организаторов, на оставшиеся средства можно приобрести машины скорой помощи, пластическую взрывчатку или, например, внести вклад в покупку учебного самолета.
Напомним
Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для путина) 21 октября объявила сбор средств на приобретение украинской баллистической ракеты "Фламинго" – волонтеры говорят, что производитель Fire Point разрешил покупку, а стоимость ракеты оценивают почти в 600 тысяч долларов.