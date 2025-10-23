"Подарок путину": чешские активисты закрыли сбор на баллистическую ракету "Фламинго" за двое суток
Киев • УНН
Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina закрыла сбор на украинскую баллистическую ракету "Фламинго", собрав почти 13,2 миллиона чешских крон. Это превысило необходимую сумму в 12,5 миллиона крон за рекордные 48 часов.
Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для путина") в четверг сообщила о закрытии сбора на украинскую баллистическую ракету "Фламинго", который был открыт на этой неделе. Об этом говорится на сайте инициативы, пишет УНН.
Детали
По состоянию на вечер четверга "Подарок для Путина" собрал почти 13,2 миллиона чешских крон (630 тысяч долларов) из 12,5 миллиона необходимых. Как уточнил порталу Novinky организатор инициативы Мартин Ондрачек, сбор закрыли за 48 часов.
Мы надеялись, что сможем собрать сумму за неделю. А это произошло за 48 часов, что является рекордом. Это превзошло все наши ожидания
Ондрачек сказал, что проведет еще один раунд переговоров с производителем "Фламинго", и анонсировал "сделку, которая, возможно, будет довольно большим сюрпризом для людей, внесших свой вклад в ракету".
Напомним
Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для путина) 21 октября объявила сбор средств на приобретение украинской баллистической ракеты "Фламинго" – волонтеры говорят, что производитель Fire Point разрешил покупку, а стоимость ракеты оценивают почти в 600 тысяч долларов.