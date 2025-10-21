У Чехії стартував збір коштів на ракету "Фламінго" під назвою "Подарунок для путіна"
Київ • УНН
Чеські волонтери відкрили збір коштів на покупку української ракети "Фламінго", яку згодом планують передати ЗСУ.
Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina (Подарунок для путіна) 21 жовтня оголосила збір коштів на придбання української балістичної ракети "Фламінго" – волонтери кажуть, що виробник Fire Point дозволив купівлю, а вартість ракети оцінюють майже у 600 тисяч доларів. Про це повідомляється на сайті ініціативи, пише УНН.
Деталі
У вівторок чеська волонтерська група Darek pro Putina розпочала публічну кампанію зі збору коштів на купівлю української балістичної ракети "Фламінго". Організатори повідомили, що розробник ракети – компанія Fire Point – підтвердила можливість придбання. Орієнтовна ціна одного боєприпасу становить близько 600 тис. доларів США.
Волонтери пояснили, що після завершення оплати ракета буде передана Збройним силам України, які визначатимуть час і ціль її застосування.
Після оплати ракета буде передана Збройним силам України. Вони вирішать, коли її використовувати, і визначать для неї ціль. Можливо, незабаром ми дізнаємося, куди вона долетіла
Після придбання команда планує присвоїти ракеті ім’я DANA 1 – на честь Дани Драбової, відомої чеської політикині та фізика, яка померла на початку жовтня. Ініціатива вже закликала небайдужих долучитися до збору задля якнайшвидшої оплати та передачі озброєння українським силам.
