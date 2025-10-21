Чехія збудує та подарує Україні сучасний супутник

Чехії планує побудувати та подарувати Україні супутник спостереження за Землею, який зможе збирати дані незалежно від погоди чи світлового дня. Про це повідомляє чеське МЗС та Міністерство транспорту, пише УНН.

Як сказано у повідомленні, Чехія побудує та поставить Україні сучасний супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов та денного світла.

Міністерство транспорту Чехії зазначило, що проєкт супутника для України буде запущений у найближчі місяці, а запуск супутника очікується протягом року.

Чехія стане першою країною, яка надасть Україні допомогу такого типу.

У розробці та конструкції супутника братимуть участь чеські компанії, які мають досвід у космічних технологіях, зокрема у будівництві невеликих супутників.

Супутник буде оснащений технологією, що поєднує радіолокаційну систему зйомки (SAR), оптичне та радіаційне виявлення та моніторинг радіочастотного спектра в декількох областях, що дозволить спостерігати за поверхнею Землі навіть вночі та за погіршених метеорологічних умов.

У майбутньому цей супутник повинен бути доповнений іншими супутниками, щоб створити сузір'я, сказано у повідомленні чеського Мінтрансу.

Ініціатива є продовженням Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством транспорту Чехії та Українською державною космічною агенцією.

Проєкт є частиною урядової програми Чехії з відновлення України, що реалізується Міністерством транспорту у співпраці з Міністерством закордонних справ та Міністерством промисловості і торгівлі.

Подарунок супутника є конкретним виразом нашої солідарності та рішучості допомогти Україні у побудові її цифрової інфраструктури та зміцненні її оперативного суверенітету та стійкості. Це інвестиція в її майбутнє, а отже, і в безпеку та стабільність в Європі