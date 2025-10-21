$41.760.03
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 12460 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
12:57 • 11233 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 15642 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 19550 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 20562 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 19855 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 18853 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
21 жовтня, 07:53 • 17169 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15404 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
Чехія збудує та подарує Україні сучасний супутник

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Чехія побудує та подарує Україні супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов та денного світла. Проєкт запустять найближчими місяцями, а запуск супутника очікується протягом року.

Чехія збудує та подарує Україні сучасний супутник

Чехії планує побудувати та подарувати Україні супутник спостереження за Землею, який зможе збирати дані незалежно від погоди чи світлового дня. Про це повідомляє чеське МЗС та Міністерство транспорту, пише УНН.

Деталі

Як сказано у повідомленні, Чехія побудує та поставить Україні сучасний супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов та денного світла.

Міністерство транспорту Чехії зазначило, що проєкт супутника для України буде запущений у найближчі місяці, а запуск супутника очікується протягом року.

Чехія стане першою країною, яка надасть Україні допомогу такого типу.

У розробці та конструкції супутника братимуть участь чеські компанії, які мають досвід у космічних технологіях, зокрема у будівництві невеликих супутників.

Супутник буде оснащений технологією, що поєднує радіолокаційну систему зйомки (SAR), оптичне та радіаційне виявлення та моніторинг радіочастотного спектра в декількох областях, що дозволить спостерігати за поверхнею Землі навіть вночі та за погіршених метеорологічних умов.

У майбутньому цей супутник повинен бути доповнений іншими супутниками, щоб створити сузір'я, сказано у повідомленні чеського Мінтрансу.

Ініціатива є продовженням Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством транспорту Чехії та Українською державною космічною агенцією.

Проєкт є частиною урядової програми Чехії з відновлення України, що реалізується Міністерством транспорту у співпраці з Міністерством закордонних справ та Міністерством промисловості і торгівлі.

Подарунок супутника є конкретним виразом нашої солідарності та рішучості допомогти Україні у побудові її цифрової інфраструктури та зміцненні її оперативного суверенітету та стійкості. Це інвестиція в її майбутнє, а отже, і в безпеку та стабільність в Європі

- прокоментував міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

"Чеська Республіка демонструє, що вона здатна розробляти та постачати передові технології, які мають реальний вплив, чи то в галузі безпеки, відновлення інфраструктури чи захисту населення. Ми віримо, що ця місія допоможе Україні посилити свої можливості і водночас сприятиме нашій співпраці в галузі космічних технологій", – зазначив міністр транспорту Чехії Мартін Купка.

Ольга Розгон

