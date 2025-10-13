Україна і Чехія узгодили нові кроки підтримки на тлі щоденних атак рф – Зеленський

Президент України обговорив із президентом Чехії Петром Павелом поточну військову ситуацію та продовження допомоги Києву. Сторони домовилися оперативно опрацювати нові ініціативи, включно з постачанням артилерійських снарядів. Про це глава держави проінформував у своєму Телеграмі, пише УНН.

Президент України провів телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом, під час якої подякував за постійну підтримку країни та її громадян від початку повномасштабного вторгнення рф. Обговорювалося продовження допомоги, зокрема чеська ініціатива щодо постачання артилерійських снарядів.

Чехія може експортувати зброю в Україну, однак не за рахунок бюджету - Бабіш

Ключовим моментом розмови стали регулярні удари російських дронів по українських містах та громадах, яких налічується сотні щодня. Сторони обмінялися ідеями щодо посилення обороноздатності України та обговорили подальші кроки для зміцнення захисту громадян.

Чехія дуже підтримує Україну, наших людей від самого початку цієї повномасштабної війни. Цінуємо всю надану допомогу, і сьогодні обговорили її продовження