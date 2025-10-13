Україна і Чехія узгодили нові кроки підтримки на тлі щоденних атак рф – Зеленський
Київ • УНН
Президент України обговорив із президентом Чехії Петром Павелом поточну військову ситуацію та продовження допомоги Києву. Сторони домовилися оперативно опрацювати нові ініціативи, включно з постачанням артилерійських снарядів.
Деталі
Президент України провів телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом, під час якої подякував за постійну підтримку країни та її громадян від початку повномасштабного вторгнення рф. Обговорювалося продовження допомоги, зокрема чеська ініціатива щодо постачання артилерійських снарядів.
Ключовим моментом розмови стали регулярні удари російських дронів по українських містах та громадах, яких налічується сотні щодня. Сторони обмінялися ідеями щодо посилення обороноздатності України та обговорили подальші кроки для зміцнення захисту громадян.
Чехія дуже підтримує Україну, наших людей від самого початку цієї повномасштабної війни. Цінуємо всю надану допомогу, і сьогодні обговорили її продовження
Домовлено, що відповідні команди обох держав оперативно опрацюють узгоджені ініціативи, забезпечуючи швидке та ефективне впровадження допомоги. Президент України ще раз висловив вдячність Чехії за стабільну підтримку на всіх рівнях.
