Ексклюзив
11:29
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Переможець виборів у Чехії Бабіш зідзвонився із Зеленським: висловив підтримку і анонсував потенційний візит до Києва

Київ • УНН

 718 перегляди

Переможець парламентських виборів у Чехії Андрей Бабіш повідомив про розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили поточну ситуацію та домовилися про зустріч в Україні наступного року.

Переможець виборів у Чехії Бабіш зідзвонився із Зеленським: висловив підтримку і анонсував потенційний візит до Києва

Переможець парламентських виборів у Чехії Андрей Бабіш заявив у четвер, що розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським, висловивши підтримку та сподівання на якнайшвидше завершення війни з росією, і допустивши візит до Києва наступного року, "якщо все складеться вдало", пише УНН.

Я щойно розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським, ми зустрічалися тричі раніше, востаннє у листопаді 2019 року в Києві. Я радий, що він зв'язався зі мною та описав мені поточну ситуацію. Я висловив нашу підтримку та побажання, щоб війна закінчилася якомога швидше. Ми також домовилися, що якщо все складеться вдало, я приїду в Україну наступного року і ми все обговоримо особисто

- написав Бабіш у X.

На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд05.10.25, 02:20 • 78975 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Чехія
Володимир Зеленський
Україна
Київ