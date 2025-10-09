Переможець виборів у Чехії Бабіш зідзвонився із Зеленським: висловив підтримку і анонсував потенційний візит до Києва
Київ • УНН
Переможець парламентських виборів у Чехії Андрей Бабіш повідомив про розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили поточну ситуацію та домовилися про зустріч в Україні наступного року.
Переможець парламентських виборів у Чехії Андрей Бабіш заявив у четвер, що розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським, висловивши підтримку та сподівання на якнайшвидше завершення війни з росією, і допустивши візит до Києва наступного року, "якщо все складеться вдало", пише УНН.
Я щойно розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським, ми зустрічалися тричі раніше, востаннє у листопаді 2019 року в Києві. Я радий, що він зв'язався зі мною та описав мені поточну ситуацію. Я висловив нашу підтримку та побажання, щоб війна закінчилася якомога швидше. Ми також домовилися, що якщо все складеться вдало, я приїду в Україну наступного року і ми все обговоримо особисто
