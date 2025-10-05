$41.280.00
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Андрей Бабіш, відомий своєю антиєвропейською позицією, знову стане прем'єр-міністром Чехії після того, як його рух ANO переміг на виборах, набравши майже 35% голосів. Він планує сформувати одноосібний уряд, ведучи переговори з рухом "Свобода і пряма демократія" та "Автомобілісти за себе".

На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд

Новим прем’єр-міністром Чехії знову стане проросійський мільярдер і власник корпорації Agrofert Андрей Бабіш, який раніше обіймав цю посаду у 2017–2021 роках і відомий своєю антиєвропейською позицією. Про це інформує УНН з посиланням на видання České Noviny.

Рух ANO колишнього прем'єр-міністра Андрія Бабіша домінував на виборах до Палати депутатів цього року, набравши майже 35% голосів

- йдеться у дописі.

Зазначається, що після чотирьох років перебування в опозиції ANO має намір сформувати одноосібний уряд, для підтримки якого буде вести переговори з рухом "Свобода і пряма демократія" (СДПГ) та "Автомобілісти за себе", які вперше пройдуть до парламенту.

Поточна правляча коаліція "Сполу" (ODS, KDU-ČSL та TOP 09) і "Староста" (STAN) не змогла зберегти свою більшість у двохсотмісній Палаті депутатів навіть разом із колишніми коаліційними партнерами – "Піратами".

Інші політичні формування не потрапили до Палати депутатів. Навіть група "Stačilo!", очолювана переважно комуністами та соціал-демократами, не подолала необхідний п’ятипроцентний бар’єр порівняно з передвиборчими опитуваннями.

ANO перемогла у всіх регіонах, крім Праги, де коаліція "Сполу" зберегла своє перше місце. Після ANO коаліція "Сполу" посіла друге місце з 23%, а STAN - третє з 11%

- повідомляє видання.

Майбутнім прем'єром Бабіш бачить себе.

Чинний чеський прем'єрміністр та лідер коаліції Spolu Петр Фіала привітав рух ANO з перемогою на виборах й оголосив, що йде у відставку.

Вдень у неділю, 5 жовтня, президент Чехії Петр Павел має зустрітися з Бабішем та головами партій, що бажають увійти до нової коаліції.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала привітав лідера партії ANO Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах. Фіала зазначив, що коаліція SPOLU витримала основний тягар криз, а результат правлячих партій кращий за кількістю голосів, ніж у 2021 році.

Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну01.10.25, 14:21 • 60388 переглядiв

