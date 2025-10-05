На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд

Андрей Бабіш, відомий своєю антиєвропейською позицією, знову стане прем'єр-міністром Чехії після того, як його рух ANO переміг на виборах, набравши майже 35% голосів. Він планує сформувати одноосібний уряд, ведучи переговори з рухом "Свобода і пряма демократія" та "Автомобілісти за себе".