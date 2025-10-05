$41.280.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Андрей Бабиш, известный своей антиевропейской позицией, снова станет премьер-министром Чехии после того, как его движение ANO победило на выборах, набрав почти 35% голосов. Он планирует сформировать единоличное правительство, ведя переговоры с движением "Свобода и прямая демократия" и "Автомобилисты за себя".

На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство

Новым премьер-министром Чехии снова станет пророссийский миллиардер и владелец корпорации Agrofert Андрей Бабиш, ранее занимавший этот пост в 2017–2021 годах и известный своей антиевропейской позицией. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание České Noviny.

Движение ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша доминировало на выборах в Палату депутатов этого года, набрав почти 35% голосов

- говорится в сообщении.

Отмечается, что после четырех лет пребывания в оппозиции ANO намерена сформировать единоличное правительство, для поддержки которого будет вести переговоры с движением "Свобода и прямая демократия" (СДПГ) и "Автомобилисты за себя", которые впервые пройдут в парламент.

Текущая правящая коалиция "Вместе" (ODS, KDU-ČSL и TOP 09) и "Староста" (STAN) не смогла сохранить свое большинство в двухсотместной Палате депутатов даже вместе с бывшими коалиционными партнерами – "Пиратами".

Другие политические формирования не попали в Палату депутатов. Даже группа "Stačilo!", возглавляемая преимущественно коммунистами и социал-демократами, не преодолела необходимый пятипроцентный барьер по сравнению с предвыборными опросами.

ANO победила во всех регионах, кроме Праги, где коалиция "Вместе" сохранила свое первое место. После ANO коалиция "Вместе" заняла второе место с 23%, а STAN - третье с 11%

- сообщает издание.

Будущим премьером Бабиш видит себя.

Действующий чешский премьер-министр и лидер коалиции Spolu Петр Фиала поздравил движение ANO с победой на выборах и объявил, что уходит в отставку.

Днем в воскресенье, 5 октября, президент Чехии Петр Павел должен встретиться с Бабишем и главами партий, желающих войти в новую коалицию.

Напомним

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил лидера партии ANO Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах. Фиала отметил, что коалиция SPOLU выдержала основную тяжесть кризисов, а результат правящих партий лучше по количеству голосов, чем в 2021 году.

Вита Зеленецкая

