На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство

Новым премьер-министром Чехии снова станет пророссийский миллиардер и владелец корпорации Agrofert Андрей Бабиш, ранее занимавший этот пост в 2017–2021 годах и известный своей антиевропейской позицией. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание České Noviny.

Движение ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша доминировало на выборах в Палату депутатов этого года, набрав почти 35% голосов

Отмечается, что после четырех лет пребывания в оппозиции ANO намерена сформировать единоличное правительство, для поддержки которого будет вести переговоры с движением "Свобода и прямая демократия" (СДПГ) и "Автомобилисты за себя", которые впервые пройдут в парламент.

Текущая правящая коалиция "Вместе" (ODS, KDU-ČSL и TOP 09) и "Староста" (STAN) не смогла сохранить свое большинство в двухсотместной Палате депутатов даже вместе с бывшими коалиционными партнерами – "Пиратами".

Другие политические формирования не попали в Палату депутатов. Даже группа "Stačilo!", возглавляемая преимущественно коммунистами и социал-демократами, не преодолела необходимый пятипроцентный барьер по сравнению с предвыборными опросами.

ANO победила во всех регионах, кроме Праги, где коалиция "Вместе" сохранила свое первое место. После ANO коалиция "Вместе" заняла второе место с 23%, а STAN - третье с 11%