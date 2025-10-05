Прем'єр-міністр Чехії визнав результат парламентських виборів та перемогу Бабіша
Київ • УНН
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала привітав лідера партії ANO Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах. Фіала зазначив, що коаліція SPOLU витримала основний тягар криз, а результат правлячих партій кращий за кількістю голосів, ніж у 2021 році.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала привітав лідера партії ANO Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Фіала у соцмережі Х.
Дякую всім виборцям, які взяли участь у виборах. Велика подяка тим, хто підтримував коаліцію SPOLU, усім прихильникам, кандидатам та тим, хто працював над кампанією. Вітаю переможця виборів Андрея Бабіша, а також вітаю всі залучені партії з їхніми здобуттями
Фіала зазначив, що останніми роками коаліція SPOLU витримала основний тягар усіх криз, які пережила Чеська Республіка.
Ми впоралися з найбільшою безпековою та економічною кризою в сучасній історії. Ми зробили низку непопулярних, але необхідних кроків. Ми виконали свою головну обіцянку. Ми об'єднали Чеську Республіку. Сьогодні ми є країною, яка є енергетично незалежною від Росії, ми будуємо автомагістралі швидше, ніж у Польщі, а наше економічне зростання перевершує Австрію та Німеччину
За словами чеського прем'єра, результат правлячих партій, включаючи Піратську партію, кращий за кількістю голосів, ніж був у 2021 році. "Це унікальний результат після чотирьох років складного управління. Але вибори були вирішені голосами, які не були втрачені, а були зосереджені в русі ANO. Результат очевидний і має бути прийнятий демократичним шляхом. Дякую", - резюмував Фіала.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що за результатами опрацювання протоколів, Партія чеського мільярдера й популіста Андрея Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) здобуває значну перевагу на парламентських виборах.
