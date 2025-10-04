$41.280.00
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 45576 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 58534 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 73079 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 88983 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 75345 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 40951 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 52094 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34708 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21948 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Партія Бабіша перемагає на парламентських виборах у Чехії

Київ • УНН

 • 7390 перегляди

Партія ANO чеського мільярдера Андрея Бабіша лідирує на парламентських виборах з 35,1% голосів. Шість партій подолали 5% бар'єр, необхідний для отримання місць у парламенті.

Партія Бабіша перемагає на парламентських виборах у Чехії

Партія чеського мільярдера й популіста Андрея Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) здобуває значну перевагу на парламентських виборах. Про це свідчить оприлюднений у суботу, 4 жовтня, підрахунок близько 92% голосів виборців, повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Згідно з опублікованими даними, ANO є беззаперечним лідером з 35,1% голосів. На другому місті - партія SPOLU чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - вона набирає 22,9% голосів.

Зазначається, що за попередніми результатами, загалом шість партій подолали 5% бар’єр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту, що налічує 200 депутатів.

На третьому місці - центристська ліберальна партія "Мери і незалежні" (STAN), яка набирає 11% голосів. За ними слідує партія Pirati, яка набрала 8,7% голосів. На п’ятому - антимігрантська партія "Свобода і пряма демократія" (SPD) з 7,9% а, на шостому - правопопулістська партія "Автомобілісти за себе" (AUTO) з 6,8% голосів.

Нагадаємо

У Чехії завершилися вибори нового складу Палати депутатів, розпочався підрахунок голосів. Явка виборців значно перевищила 50%, на деяких дільницях сягнувши понад 60%.

Ольга Розгон

