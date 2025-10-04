Партія Бабіша перемагає на парламентських виборах у Чехії
Київ • УНН
Партія ANO чеського мільярдера Андрея Бабіша лідирує на парламентських виборах з 35,1% голосів. Шість партій подолали 5% бар'єр, необхідний для отримання місць у парламенті.
Партія чеського мільярдера й популіста Андрея Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) здобуває значну перевагу на парламентських виборах. Про це свідчить оприлюднений у суботу, 4 жовтня, підрахунок близько 92% голосів виборців, повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
Згідно з опублікованими даними, ANO є беззаперечним лідером з 35,1% голосів. На другому місті - партія SPOLU чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - вона набирає 22,9% голосів.
Зазначається, що за попередніми результатами, загалом шість партій подолали 5% бар’єр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту, що налічує 200 депутатів.
На третьому місці - центристська ліберальна партія "Мери і незалежні" (STAN), яка набирає 11% голосів. За ними слідує партія Pirati, яка набрала 8,7% голосів. На п’ятому - антимігрантська партія "Свобода і пряма демократія" (SPD) з 7,9% а, на шостому - правопопулістська партія "Автомобілісти за себе" (AUTO) з 6,8% голосів.
Нагадаємо
У Чехії завершилися вибори нового складу Палати депутатів, розпочався підрахунок голосів. Явка виборців значно перевищила 50%, на деяких дільницях сягнувши понад 60%.
