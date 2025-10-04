$41.280.00
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
08:00 • 21827 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 43882 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 62034 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 73436 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 66395 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 38534 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51515 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34306 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21514 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Вибори у Чехії: голосування завершилося, розпочинається підрахунок голосів

Київ • УНН

 • 1502 перегляди

У Чехії завершилися вибори нового складу Палати депутатів, розпочався підрахунок голосів. Явка виборців значно перевищила 50%, на деяких дільницях сягнувши понад 60%.

Вибори нового складу Палати депутатів (нижньої палати) парламенту завершилися в Чехії, і розпочався підрахунок голосів виборців. Про це повідомило Deník N, пише УНН.

Деталі

Вибори, що проходили, згідно з чинною практикою, упродовж двох днів, відзначалися, за даними агентства, підвищеною активністю виборців. За попередніми даними, явка значно перевищила позначку 50%. На деяких виборчих дільницях вже о 11:00 (за місцевим часом) вона становила понад 60%.

Попередні результати голосування очікуються ввечері 4 жовтня. Державна виборча комісія, згідно з агентством, повинна офіційно підтвердити їх 6 жовтня.

Нагадаємо

3-4 жовтня у Чехії відбувалися вибори, де лідером опитувань є популістська партія ANO колишнього прем'єр-міністра Андрія Бабіша. Однак формування уряду залишається невизначеним через кілька невеликих партій, які наближаються до 5%-го бар'єру.

Ольга Розгон

Новини Світу
Чехія