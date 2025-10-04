Вибори у Чехії: голосування завершилося, розпочинається підрахунок голосів
Київ • УНН
У Чехії завершилися вибори нового складу Палати депутатів, розпочався підрахунок голосів. Явка виборців значно перевищила 50%, на деяких дільницях сягнувши понад 60%.
Вибори нового складу Палати депутатів (нижньої палати) парламенту завершилися в Чехії, і розпочався підрахунок голосів виборців. Про це повідомило Deník N, пише УНН.
Деталі
Вибори, що проходили, згідно з чинною практикою, упродовж двох днів, відзначалися, за даними агентства, підвищеною активністю виборців. За попередніми даними, явка значно перевищила позначку 50%. На деяких виборчих дільницях вже о 11:00 (за місцевим часом) вона становила понад 60%.
Попередні результати голосування очікуються ввечері 4 жовтня. Державна виборча комісія, згідно з агентством, повинна офіційно підтвердити їх 6 жовтня.
Нагадаємо
3-4 жовтня у Чехії відбувалися вибори, де лідером опитувань є популістська партія ANO колишнього прем'єр-міністра Андрія Бабіша. Однак формування уряду залишається невизначеним через кілька невеликих партій, які наближаються до 5%-го бар'єру.