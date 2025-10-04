Выборы в Чехии: голосование завершилось, начинается подсчет голосов
В Чехии завершились выборы нового состава Палаты депутатов, начался подсчет голосов. Явка избирателей значительно превысила 50%, на некоторых участках достигнув более 60%.
Выборы нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента завершились в Чехии, и начался подсчет голосов избирателей. Об этом сообщило Deník N, пишет УНН.
Выборы, проходившие, согласно действующей практике, в течение двух дней, отличались, по данным агентства, повышенной активностью избирателей. По предварительным данным, явка значительно превысила отметку 50%. На некоторых избирательных участках уже в 11:00 (по местному времени) она составляла более 60%.
Предварительные результаты голосования ожидаются вечером 4 октября. Государственная избирательная комиссия, согласно агентству, должна официально подтвердить их 6 октября.
3-4 октября в Чехии проходили выборы, где лидером опросов является популистская партия ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Однако формирование правительства остается неопределенным из-за нескольких небольших партий, которые приближаются к 5%-му барьеру.