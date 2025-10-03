Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду

У Чехії виборці йдуть на парламентські вибори 3-4 жовтня. Лідером опитувань є популістська партія колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша ANO. Однак шлях до формування уряду залишається невизначеним, оскільки кілька невеликих партій наближаються до 5%-го бар'єру, необхідного для проходження до парламенту, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Підтримка ANO залишається стабільною на рівні близько 30%, що дозволяє Бабішу впевнено випереджати конкурентів. Правоцентристська коаліція Spolu - старший партнер у уряді, що йде, - набирає близько 20%, тоді як інший член коаліції, партія STAN, набирає 11-13%. Рейтинг крайної правої SPD на чолі з Томіо Окамурою аналогічний, а рейтинг Piráti становить близько 10%.

Однак два дрібніші угруповання можуть переламати хід голосування. Рейтинг проросійської комуністичної коаліції Stačilo! становить від 7 до 8%. Тим часом, праворадикальна партія Motoristé, яка виступає проти "зеленого диктату", такого як кліматичні та транспортні правила ЄС, бореться за 5-6%. Якщо обидві партії потраплять до парламенту, це може ускладнити коаліційну арифметику як уряду, так і опозиції, пише видання.

Варіанти коаліції

Бабіш неодноразово заявляв, що хотів би керувати країною одноосібно, хоча це видається малоймовірним. ANO може спробувати сформувати уряд меншості, домагаючись спеціальної підтримки з питань бюджету та вотуму довіри - стратегія, яку він уже використав раніше.

Найочевиднішим партнером із коаліції були б Motoristé. Обидві партії належать до групи Patriots for Europe на рівні ЄС, поділяють євроскептичний настрій, не закликаючи до виходу з НАТО чи ЄС, і спираються на сильну популістську позицію, вказує видання.

"Не знаю, я цим не займаюся. Зараз мене не цікавлять жодні інші партії", - сказав Бабіш в інтерв'ю Deník N, коли його запитали про можливу угоду, хоча більшість аналітиків очікують, що Motoristé будуть його першим вибором.

Союз із крайньою правою SPD залишається можливим, але проблематичним. Партія Окамури виступає за проведення референдумів про вихід як з ЄС, так і з НАТО, що Бабіш публічно відкинув. Stačilo! створить аналогічні проблеми, хоча обидві партії теоретично могли б відкласти свої вимоги щодо проведення референдуму, щоб відкрити шлях до переговорів, зазначає видання.

Якщо ANO не набере більшості, нинішні правлячі партії - Spolu, STAN та Piráti - могли б розглянути можливість поновлення альянсу проти ANO. Усі три партії наполягають на тому, що не керуватимуть країною разом із Бабішем, і він також заявляє, що не співпрацюватиме з ними. Але якщо розподіл місць не залишить іншого життєздатного варіанту, після голосування можуть бути перевірені політичні червоні лінії, зауважує видання.

Рішення президента

Президентська система Чехії додає ще одного рівня невизначеності. Згідно з конституцією Чехії, президент призначає прем'єр-міністра та кабінет міністрів. Хоча чеський парламент має затвердити склад уряду протягом 30 днів, попередні президенти активно використовували ці повноваження, надаючи президенту Петру Павлу важелі впливу на можливе повернення на посаду Бабіша.

Павел, будучи переконаним прихильником ЄС та НАТО, дав зрозуміти, що ретельно вивчатиме будь-яку коаліцію щодо її відповідності міжнародним зобов'язанням країни. Він також натякнув, що може заблокувати Бабіша, якщо його союзники просуватимуть політику проти ЄС чи НАТО.

У попередніх коментарях чеським ЗМІ Павел окреслив чіткий поріг: "Будь-хто, хто закликає Чеську Республіку вийти з НАТО чи ЄС, завдає шкоди нашій країні в моїх очах. І це один із критеріїв, який я врахую при отриманні пропозиції щодо складу нового уряду".

Оскільки ANO майже напевно займе перше місце, але формування коаліції вкрай невизначено, результат голосування у вихідні залежатиме не так від фаворита, як від того, чи подолають дрібніші партії цей поріг, і від того, наскільки Бабіш і його суперники готові відступити від своїх обіцянок після підрахунку голосів, пише видання.

