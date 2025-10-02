$41.220.08
У Чехії виявили TikTok-ботів, які просувають антисистемні партії і проросійські наративи перед виборами

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Скоординовані мережі неавтентичних акаунтів у TikTok просувають проросійські наративи та підтримують антисистемні партії в Чехії напередодні парламентських виборів. Виявлено близько тисячі таких профілів, які генерують мільйони переглядів щотижня.

У Чехії виявили TikTok-ботів, які просувають антисистемні партії і проросійські наративи перед виборами

Скоординовані мережі неавтентичних акаунтів у TikTok просувають проросійські наративи та підтримують антисистемні партії в Чехії, попереджають розвідувальні служби та дослідники напередодні парламентських виборів 3-4 жовтня, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

За даними чеської газети Deník N, було виявлено близько тисячі таких профілів, багато з яких було створено нещодавно і частково управлялися ботами.

За оцінками Центру досліджень онлайн-ризиків, ці облікові записи залучають від п'яти до дев'яти мільйонів переглядів на тиждень - це більше, ніж загальна аудиторія лідерів основних чеських партій у TikTok.

Ця система працює через тісно пов'язані кластери. Коли один обліковий запис публікує відео, супутні облікові записи протягом декількох секунд генерують лайки, репости та коментарі, сигналізуючи алгоритму про успіх і збільшуючи охоплення серед реальних користувачів.

Як повідомляється, контент пропагує проросійські ідеї - від позитивного зображення глави кремля володимира путіна та легітимації війни в Україні до підтримки кандидатів від антисистемних партій, таких як SPD Томіо Окамури, уродженця Токіо, та Stačilo.

Чеська розвідка вже передала список підозрілих акаунтів до Чеського управління телекомунікацій (ČTÚ), яке займається соціальними платформами. "Ми чекаємо, як платформа TikTok оцінить представлені матеріали", - повідомила Deník N представник ČTÚ Тереза ​​Мерава. Як раніше повідомляв Euractiv, TikTok створив спеціальну оперативну групу для моніторингу передвиборного контенту у Чехії.

Секретні брифінги про маніпуляції були надані як прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалу, так і президенту країни Петру Павлу.

Джерела, які цитує Deník N, заявили, що наслідки, як очікується, будуть обмеженими порівняно з Румунією, де минулого року вибори були анульовані після масштабного онлайн-втручання.

"Спроба є, але її потенціал та значення не важливі. Це невдала спроба", - заявило одне з джерел у розвідці.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

