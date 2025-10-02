В Чехии обнаружили TikTok-ботов, продвигающих антисистемные партии и пророссийские нарративы перед выборами

$41.220.08
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 9652 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 10747 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 17801 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
03:16 • 14237 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 17814 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский
1 октября, 17:21 • 36045 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 46608 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30204 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 52859 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллиона
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дни
публикации
День учителя 2025: что подарить педагогу
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 46574 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцами
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 52824 просмотра
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов
В Чехии обнаружили TikTok-ботов, продвигающих антисистемные партии и пророссийские нарративы перед выборами

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Скоординированные сети неаутентичных аккаунтов в TikTok продвигают пророссийские нарративы и поддерживают антисистемные партии в Чехии накануне парламентских выборов. Выявлено около тысячи таких профилей, которые генерируют миллионы просмотров еженедельно.

В Чехии обнаружили TikTok-ботов, продвигающих антисистемные партии и пророссийские нарративы перед выборами

Скоординированные сети неаутентичных аккаунтов в TikTok продвигают пророссийские нарративы и поддерживают антисистемные партии в Чехии, предупреждают разведывательные службы и исследователи накануне парламентских выборов 3-4 октября, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

По данным чешской газеты Deník N, было обнаружено около тысячи таких профилей, многие из которых были созданы недавно и частично управлялись ботами.

По оценкам Центра исследований онлайн-рисков, эти аккаунты привлекают от пяти до девяти миллионов просмотров в неделю - это больше, чем общая аудитория лидеров основных чешских партий в TikTok.

Эта система работает через тесно связанные кластеры. Когда один аккаунт публикует видео, сопутствующие аккаунты в течение нескольких секунд генерируют лайки, репосты и комментарии, сигнализируя алгоритму об успехе и увеличивая охват среди реальных пользователей.

Как сообщается, контент пропагандирует пророссийские идеи - от позитивного изображения главы кремля владимира путина и легитимации войны в Украине до поддержки кандидатов от антисистемных партий, таких как SPD Томио Окамуры, уроженца Токио, и Stačilo.

Чешская разведка уже передала список подозрительных аккаунтов в Чешское управление телекоммуникаций (ČTÚ), которое занимается социальными платформами. "Мы ждем, как платформа TikTok оценит представленные материалы", - сообщила Deník N представитель ČTÚ Тереза Мерава. Как ранее сообщал Euractiv, TikTok создал специальную оперативную группу для мониторинга предвыборного контента в Чехии.

Секретные брифинги о манипуляциях были предоставлены как премьер-министру Чехии Петру Фиале, так и президенту страны Петру Павлу.

Источники, цитируемые Deník N, заявили, что последствия, как ожидается, будут ограниченными по сравнению с Румынией, где в прошлом году выборы были аннулированы после масштабного онлайн-вмешательства.

"Попытка есть, но ее потенциал и значение не важны. Это неудачная попытка", - заявил один из источников в разведке.

Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину01.10.25, 15:21 • 52880 просмотров

Юлия Шрамко

Владимир Путин
Петр Павел
Петр Фиала
ТикТок
Чешская Республика
Румыния