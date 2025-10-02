В Чехии обнаружили TikTok-ботов, продвигающих антисистемные партии и пророссийские нарративы перед выборами

Скоординированные сети неаутентичных аккаунтов в TikTok продвигают пророссийские нарративы и поддерживают антисистемные партии в Чехии, предупреждают разведывательные службы и исследователи накануне парламентских выборов 3-4 октября, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

По данным чешской газеты Deník N, было обнаружено около тысячи таких профилей, многие из которых были созданы недавно и частично управлялись ботами.

По оценкам Центра исследований онлайн-рисков, эти аккаунты привлекают от пяти до девяти миллионов просмотров в неделю - это больше, чем общая аудитория лидеров основных чешских партий в TikTok.

Эта система работает через тесно связанные кластеры. Когда один аккаунт публикует видео, сопутствующие аккаунты в течение нескольких секунд генерируют лайки, репосты и комментарии, сигнализируя алгоритму об успехе и увеличивая охват среди реальных пользователей.

Как сообщается, контент пропагандирует пророссийские идеи - от позитивного изображения главы кремля владимира путина и легитимации войны в Украине до поддержки кандидатов от антисистемных партий, таких как SPD Томио Окамуры, уроженца Токио, и Stačilo.

Чешская разведка уже передала список подозрительных аккаунтов в Чешское управление телекоммуникаций (ČTÚ), которое занимается социальными платформами. "Мы ждем, как платформа TikTok оценит представленные материалы", - сообщила Deník N представитель ČTÚ Тереза Мерава. Как ранее сообщал Euractiv, TikTok создал специальную оперативную группу для мониторинга предвыборного контента в Чехии.

Секретные брифинги о манипуляциях были предоставлены как премьер-министру Чехии Петру Фиале, так и президенту страны Петру Павлу.

Источники, цитируемые Deník N, заявили, что последствия, как ожидается, будут ограниченными по сравнению с Румынией, где в прошлом году выборы были аннулированы после масштабного онлайн-вмешательства.

"Попытка есть, но ее потенциал и значение не важны. Это неудачная попытка", - заявил один из источников в разведке.

