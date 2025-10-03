$41.220.08
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 6976 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 24805 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 48130 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 39998 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 30392 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 29392 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 28417 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 31220 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31979 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
Киев • УНН

 • 316 просмотра

3-4 октября в Чехии состоятся выборы, где лидером опросов является популистская партия ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Однако формирование правительства остается неопределенным из-за нескольких небольших партий, которые приближаются к 5%-му барьеру.

В Чехии избиратели идут на парламентские выборы 3-4 октября. Лидером опросов является популистская партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша ANO. Однако путь к формированию правительства остается неопределенным, поскольку несколько небольших партий приближаются к 5%-му барьеру, необходимому для прохождения в парламент, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Поддержка ANO остается стабильной на уровне около 30%, что позволяет Бабишу уверенно опережать конкурентов. Правоцентристская коалиция Spolu - старший партнер в уходящем правительстве - набирает около 20%, тогда как другой член коалиции, партия STAN, набирает 11-13%. Рейтинг крайне правой SPD во главе с Томио Окамурой аналогичен, а рейтинг Piráti составляет около 10%.

Однако две более мелкие группировки могут переломить ход голосования. Рейтинг пророссийской коммунистической коалиции Stačilo! составляет от 7 до 8%. Тем временем, праворадикальная партия Motoristé, выступающая против "зеленого диктата", такого как климатические и транспортные правила ЕС, борется за 5-6%. Если обе партии попадут в парламент, это может усложнить коалиционную арифметику как правительства, так и оппозиции, пишет издание.

Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину01.10.25, 15:21 • 59081 просмотр

Варианты коалиции

Бабиш неоднократно заявлял, что хотел бы управлять страной единолично, хотя это кажется маловероятным. ANO может попытаться сформировать правительство меньшинства, добиваясь специальной поддержки по вопросам бюджета и вотума доверия - стратегия, которую он уже использовал ранее.

Самым очевидным партнером по коалиции были бы Motoristé. Обе партии принадлежат к группе Patriots for Europe на уровне ЕС, разделяют евроскептический настрой, не призывая к выходу из НАТО или ЕС, и опираются на сильную популистскую позицию, указывает издание.

"Не знаю, я этим не занимаюсь. Сейчас меня не интересуют никакие другие партии", - сказал Бабиш в интервью Deník N, когда его спросили о возможной сделке, хотя большинство аналитиков ожидают, что Motoristé будут его первым выбором.

Союз с крайне правой SPD остается возможным, но проблематичным. Партия Окамуры выступает за проведение референдумов о выходе как из ЕС, так и из НАТО, что Бабиш публично отверг. Stačilo! создаст аналогичные проблемы, хотя обе партии теоретически могли бы отложить свои требования о проведении референдума, чтобы открыть путь к переговорам, отмечает издание.

Если ANO не наберет большинства, нынешние правящие партии - Spolu, STAN и Piráti - могли бы рассмотреть возможность возобновления альянса против ANO. Все три партии настаивают на том, что не будут управлять страной вместе с Бабишем, и он также заявляет, что не будет сотрудничать с ними. Но если распределение мест не оставит другого жизнеспособного варианта, после голосования могут быть проверены политические красные линии, отмечает издание.

Решение президента

Президентская система Чехии добавляет еще один уровень неопределенности. Согласно конституции Чехии, президент назначает премьер-министра и кабинет министров. Хотя чешский парламент должен утвердить состав правительства в течение 30 дней, предыдущие президенты активно использовали эти полномочия, предоставляя президенту Петру Павлу рычаги влияния на возможное возвращение на пост Бабиша.

Павел, будучи убежденным сторонником ЕС и НАТО, дал понять, что тщательно изучит любую коалицию на предмет ее соответствия международным обязательствам страны. Он также намекнул, что может заблокировать Бабиша, если его союзники будут продвигать политику против ЕС или НАТО.

В предыдущих комментариях чешским СМИ Павел очертил четкий порог: "Любой, кто призывает Чешскую Республику выйти из НАТО или ЕС, наносит ущерб нашей стране в моих глазах. И это один из критериев, который я учту при получении предложения по составу нового правительства".

Поскольку ANO почти наверняка займет первое место, но формирование коалиции крайне неопределенно, результат голосования в выходные будет зависеть не столько от фаворита, сколько от того, преодолеют ли более мелкие партии этот порог, и от того, насколько Бабиш и его соперники готовы отступить от своих обещаний после подсчета голосов, пишет издание.

В Чехии обнаружили TikTok-ботов, продвигающих антисистемные партии и пророссийские нарративы перед выборами02.10.25, 11:23 • 2232 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Петр Павел
НАТО
Европейский Союз
Чешская Республика