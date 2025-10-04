Партия Бабиша побеждает на парламентских выборах в Чехии
Киев • УНН
Партия ANO чешского миллиардера Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах с 35,1% голосов. Шесть партий преодолели 5% барьер, необходимый для получения мест в парламенте.
Партия чешского миллиардера и популиста Андрея Бабиша "Акция недовольных граждан" (ANO) получает значительное преимущество на парламентских выборах. Об этом свидетельствует обнародованный в субботу, 4 октября, подсчет около 92% голосов избирателей, сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Согласно опубликованным данным, ANO является безоговорочным лидером с 35,1% голосов. На втором месте - партия SPOLU действующего премьер-министра Петра Фиалы - она набирает 22,9% голосов.
Отмечается, что по предварительным результатам, в общей сложности шесть партий преодолели 5% барьер, необходимый для получения мест в нижней палате парламента, насчитывающей 200 депутатов.
На третьем месте - центристская либеральная партия "Мэры и независимые" (STAN), которая набирает 11% голосов. За ними следует партия Pirati, набравшая 8,7% голосов. На пятом - антимигрантская партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) с 7,9%, а на шестом - правопопулистская партия "Автомобилисты за себя" (AUTO) с 6,8% голосов.
Напомним
В Чехии завершились выборы нового состава Палаты депутатов, начался подсчет голосов. Явка избирателей значительно превысила 50%, на некоторых участках достигнув более 60%.
