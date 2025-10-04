$41.280.00
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Эксклюзивы
Партия Бабиша побеждает на парламентских выборах в Чехии

Киев • УНН

 3180 просмотра

Партия ANO чешского миллиардера Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах с 35,1% голосов. Шесть партий преодолели 5% барьер, необходимый для получения мест в парламенте.

Партия Бабиша побеждает на парламентских выборах в Чехии

Партия чешского миллиардера и популиста Андрея Бабиша "Акция недовольных граждан" (ANO) получает значительное преимущество на парламентских выборах. Об этом свидетельствует обнародованный в субботу, 4 октября, подсчет около 92% голосов избирателей, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Согласно опубликованным данным, ANO является безоговорочным лидером с 35,1% голосов. На втором месте - партия SPOLU действующего премьер-министра Петра Фиалы - она набирает 22,9% голосов.

Отмечается, что по предварительным результатам, в общей сложности шесть партий преодолели 5% барьер, необходимый для получения мест в нижней палате парламента, насчитывающей 200 депутатов.

На третьем месте - центристская либеральная партия "Мэры и независимые" (STAN), которая набирает 11% голосов. За ними следует партия Pirati, набравшая 8,7% голосов. На пятом - антимигрантская партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) с 7,9%, а на шестом - правопопулистская партия "Автомобилисты за себя" (AUTO) с 6,8% голосов.

Напомним

В Чехии завершились выборы нового состава Палаты депутатов, начался подсчет голосов. Явка избирателей значительно превысила 50%, на некоторых участках достигнув более 60%.

Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину01.10.25, 15:21 • 59321 просмотр

Ольга Розгон

Новости Мира
Петр Фиала
Чешская Республика