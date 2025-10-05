Премьер-министр Чехии признал результат парламентских выборов и победу Бабиша

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 октября, 08:29 • 27522 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 77616 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 78569 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 87780 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 110293 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 88427 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 43580 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 52639 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35099 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 22297 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.6м/с
88%
745мм
Популярные новости
Иск против Tesla: семьи обвиняют дверные ручки Cybertruck в гибели трех студентов4 октября, 12:54 • 9090 просмотра
Атака рф на железнодорожный вокзал в Шостке: в одном из вагонов обнаружено тело мужчины4 октября, 14:13 • 24094 просмотра
Снегопад накрыл Западные Балканы и Великобританию: тысячи людей остались без света, дороги заблокированы4 октября, 14:40 • 14859 просмотра
Выборы в Чехии: после подсчета более половины голосов лидирует партия Бабиша4 октября, 15:46 • 7014 просмотра
Партия Бабиша побеждает на парламентских выборах в Чехии17:24 • 30367 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 77616 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 56889 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 68776 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 110293 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 88427 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Шостка
Соединённые Штаты
Сумская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 33739 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 32255 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 78569 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 44052 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 46352 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Ту-95
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Бильд

Премьер-министр Чехии признал результат парламентских выборов и победу Бабиша

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил лидера партии ANO Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах. Фиала отметил, что коалиция SPOLU выдержала основную тяжесть кризисов, а результат правящих партий лучше по количеству голосов, чем в 2021 году.

Премьер-министр Чехии признал результат парламентских выборов и победу Бабиша

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил лидера партии ANO Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Фиалы в соцсети Х.

Спасибо всем избирателям, принявшим участие в выборах. Большая благодарность тем, кто поддерживал коалицию SPOLU, всем сторонникам, кандидатам и тем, кто работал над кампанией. Поздравляю победителя выборов Андрея Бабиша, а также поздравляю все участвующие партии с их достижениями

- написал он.

Фиала отметил, что в последние годы коалиция SPOLU выдержала основную тяжесть всех кризисов, которые пережила Чешская Республика.

Мы справились с крупнейшим кризисом безопасности и экономики в современной истории. Мы предприняли ряд непопулярных, но необходимых шагов. Мы выполнили свое главное обещание. Мы объединили Чешскую Республику. Сегодня мы являемся страной, которая энергетически независима от России, мы строим автомагистрали быстрее, чем в Польше, а наш экономический рост превосходит Австрию и Германию

- говорится в сообщении.

По словам чешского премьера, результат правящих партий, включая Пиратскую партию, лучше по количеству голосов, чем был в 2021 году. "Это уникальный результат после четырех лет сложного управления. Но выборы были решены голосами, которые не были потеряны, а были сосредоточены в движении ANO. Результат очевиден и должен быть принят демократическим путем. Спасибо", - резюмировал Фиала.

Напомним

Ранее сообщалось, что по результатам обработки протоколов, Партия чешского миллиардера и популиста Андрея Бабиша "Акция недовольных граждан" (ANO) получает значительное преимущество на парламентских выборах.

Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину01.10.25, 14:21 • 60309 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Петр Фиала
Австрия
Чешская Республика
Германия
Польша