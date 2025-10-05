Премьер-министр Чехии признал результат парламентских выборов и победу Бабиша

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил лидера партии ANO Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Фиалы в соцсети Х.

Спасибо всем избирателям, принявшим участие в выборах. Большая благодарность тем, кто поддерживал коалицию SPOLU, всем сторонникам, кандидатам и тем, кто работал над кампанией. Поздравляю победителя выборов Андрея Бабиша, а также поздравляю все участвующие партии с их достижениями - написал он.

Фиала отметил, что в последние годы коалиция SPOLU выдержала основную тяжесть всех кризисов, которые пережила Чешская Республика.

Мы справились с крупнейшим кризисом безопасности и экономики в современной истории. Мы предприняли ряд непопулярных, но необходимых шагов. Мы выполнили свое главное обещание. Мы объединили Чешскую Республику. Сегодня мы являемся страной, которая энергетически независима от России, мы строим автомагистрали быстрее, чем в Польше, а наш экономический рост превосходит Австрию и Германию - говорится в сообщении.

По словам чешского премьера, результат правящих партий, включая Пиратскую партию, лучше по количеству голосов, чем был в 2021 году. "Это уникальный результат после четырех лет сложного управления. Но выборы были решены голосами, которые не были потеряны, а были сосредоточены в движении ANO. Результат очевиден и должен быть принят демократическим путем. Спасибо", - резюмировал Фиала.

Напомним

Ранее сообщалось, что по результатам обработки протоколов, Партия чешского миллиардера и популиста Андрея Бабиша "Акция недовольных граждан" (ANO) получает значительное преимущество на парламентских выборах.

