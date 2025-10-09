Победитель выборов в Чехии Бабиш созвонился с Зеленским: выразил поддержку и анонсировал потенциальный визит в Киев

Победитель парламентских выборов в Чехии Андрей Бабиш заявил в четверг, что разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив поддержку и надежду на скорейшее завершение войны с россией, и допустив визит в Киев в следующем году, "если все сложится удачно", пишет УНН.

Я только что разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским, мы встречались трижды раньше, последний раз в ноябре 2019 года в Киеве. Я рад, что он связался со мной и описал мне текущую ситуацию. Я выразил нашу поддержку и пожелания, чтобы война закончилась как можно скорее. Мы также договорились, что если все сложится удачно, я приеду в Украину в следующем году и мы все обсудим лично