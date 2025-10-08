Чехія може експортувати зброю в Україну, однак не за рахунок бюджету - Бабіш

Лідер партії ANO і переможець парламентських виборів у Чехії Андрій Бабіш заявив, що в разі формування уряду на чолі з його політичною силою, він не фінансуватиме постачання зброї Україні з державного бюджету. Про це повідомляє Ceske Noviny, пише УНН.

Під час пресконференції в середу, 8 жовтня, Бабіш прокоментував свою позицію щодо "снарядної ініціативи" для України.

"Якщо ми будемо в уряді, то скажемо чеським збройовим заводам: ви хочете експортувати зброю в Україну? Ми не маємо проблем", - йдеться у його заяві.

Бабіш наголосив, що Чехія вносить "60 мільярдів до бюджету Євросоюзу", який надає допомогу Україні.

"Ми не дамо Україні на зброю (з бюджету - ред.) жодної крони. У нас немає грошей для Чеської Республіки. Я думаю, що ми допомагали Україні безпосередньо, а тепер допомога буде надаватися через ЄС", - заявив він.

Нагадаємо

Андрей Бабіш, відомий своєю антиєвропейською позицією, знову стане прем'єр-міністром Чехії після того, як його рух ANO переміг на виборах, набравши майже 35% голосів. Він планує сформувати одноосібний уряд, ведучи переговори з рухом "Свобода і пряма демократія" та "Автомобілісти за себе".

