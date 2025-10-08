$41.320.03
Эксклюзив
13:46 • 13467 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 26142 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 25613 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 26453 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 24354 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 21478 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 19476 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21838 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19659 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17810 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Чехия может экспортировать оружие в Украину, однако не за счет бюджета - Бабиш

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Лидер чешской партии ANO Андрей Бабиш заявил, что его правительство не будет финансировать поставки оружия Украине из государственного бюджета. Помощь Украине будет оказываться через ЕС, куда Чехия вносит 60 миллиардов.

Чехия может экспортировать оружие в Украину, однако не за счет бюджета - Бабиш

Лидер партии ANO и победитель парламентских выборов в Чехии Андрей Бабиш заявил, что в случае формирования правительства во главе с его политической силой, он не будет финансировать поставки оружия Украине из государственного бюджета. Об этом сообщает Ceske Noviny, пишет УНН.

Детали

Во время пресс-конференции в среду, 8 октября, Бабиш прокомментировал свою позицию относительно "снарядной инициативы" для Украины.

"Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину? У нас нет проблем", - говорится в его заявлении.

Бабиш подчеркнул, что Чехия вносит "60 миллиардов в бюджет Евросоюза", который оказывает помощь Украине.

"Мы не дадим Украине на оружие (из бюджета - ред.) ни одной кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет оказываться через ЕС", - заявил он.

Напомним

Андрей Бабиш, известный своей антиевропейской позицией, снова станет премьер-министром Чехии после того, как его движение ANO победило на выборах, набрав почти 35% голосов. Он планирует сформировать единоличное правительство, ведя переговоры с движением "Свобода и прямая демократия" и "Автомобилисты за себя".

"Будем верны Европе и НАТО": Андрей Бабиш сделал заявление после победы на выборах в Чехии06.10.25, 09:50 • 3775 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Европейский Союз
Чешская Республика
Украина