Чехия может экспортировать оружие в Украину, однако не за счет бюджета - Бабиш
Киев • УНН
Лидер чешской партии ANO Андрей Бабиш заявил, что его правительство не будет финансировать поставки оружия Украине из государственного бюджета. Помощь Украине будет оказываться через ЕС, куда Чехия вносит 60 миллиардов.
Лидер партии ANO и победитель парламентских выборов в Чехии Андрей Бабиш заявил, что в случае формирования правительства во главе с его политической силой, он не будет финансировать поставки оружия Украине из государственного бюджета. Об этом сообщает Ceske Noviny, пишет УНН.
Детали
Во время пресс-конференции в среду, 8 октября, Бабиш прокомментировал свою позицию относительно "снарядной инициативы" для Украины.
"Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину? У нас нет проблем", - говорится в его заявлении.
Бабиш подчеркнул, что Чехия вносит "60 миллиардов в бюджет Евросоюза", который оказывает помощь Украине.
"Мы не дадим Украине на оружие (из бюджета - ред.) ни одной кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет оказываться через ЕС", - заявил он.
Напомним
Андрей Бабиш, известный своей антиевропейской позицией, снова станет премьер-министром Чехии после того, как его движение ANO победило на выборах, набрав почти 35% голосов. Он планирует сформировать единоличное правительство, ведя переговоры с движением "Свобода и прямая демократия" и "Автомобилисты за себя".
