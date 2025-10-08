Чехия может экспортировать оружие в Украину, однако не за счет бюджета - Бабиш

Лидер партии ANO и победитель парламентских выборов в Чехии Андрей Бабиш заявил, что в случае формирования правительства во главе с его политической силой, он не будет финансировать поставки оружия Украине из государственного бюджета. Об этом сообщает Ceske Noviny, пишет УНН.

Детали

Во время пресс-конференции в среду, 8 октября, Бабиш прокомментировал свою позицию относительно "снарядной инициативы" для Украины.

"Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину? У нас нет проблем", - говорится в его заявлении.

Бабиш подчеркнул, что Чехия вносит "60 миллиардов в бюджет Евросоюза", который оказывает помощь Украине.

"Мы не дадим Украине на оружие (из бюджета - ред.) ни одной кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет оказываться через ЕС", - заявил он.

Напомним

Андрей Бабиш, известный своей антиевропейской позицией, снова станет премьер-министром Чехии после того, как его движение ANO победило на выборах, набрав почти 35% голосов. Он планирует сформировать единоличное правительство, ведя переговоры с движением "Свобода и прямая демократия" и "Автомобилисты за себя".

