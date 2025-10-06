"Будем верны Европе и НАТО": Андрей Бабиш сделал заявление после победы на выборах в Чехии
Киев • УНН
Андрей Бабиш, лидер чешской партии ANO, заявил, что его страна останется верной Европе и НАТО после победы на парламентских выборах. Он подчеркнул, что его партия, которая начала коалиционные переговоры, состоит из "патриотов Европы".
Лидер чешской политической партии ANO Андрей Бабиш после победы на недавних выборах в парламент заявил, что его страна "останется верной" Европе и НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EuroNews.
Детали
Выступая перед журналистами в воскресенье, он напомнил, что уже возглавлял кабинет министров, который "показывал высокие результаты", будучи "надежным партнером ЕС".
Также он заверил, что его партия, начавшая коалиционные переговоры с другими правыми партиями, состоит из "патриотов Европы".
Бабиш выразил надежду, что ему удастся сформировать однопартийное правительство.
Напомним
Андрей Бабиш ранее занимал должность премьер-министра Чехии в 2017–2021 годах и известен своей антиевропейской позицией.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил лидера партии ANO Андрея Бабиша с победой на парламентских выборах.