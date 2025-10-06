"Будемо вірними Європі та НАТО": Андрій Бабіш зробив заяву після перемоги на виборах у Чехії
Київ • УНН
Андрей Бабіш, лідер чеської партії ANO, заявив, що його країна залишиться вірною Європі та НАТО після перемоги на парламентських виборах. Він наголосив, що його партія, яка розпочала коаліційні переговори, складається з "патріотів Європи".
Лідер чеської політичної партії ANO Андрей Бабіш після перемоги на нещодавніх виборах в парламент заявив, що його країна "залишиться вірною" Європі і НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на EuroNews.
Деталі
Виступаючи перед журналістами в неділю, він нагадав, що вже очолював кабінет міністрів, який "показував високі результати", будучи "надійним партнером ЄС".
Також він запевнив, що його партія, яка розпочала коаліційні переговори з іншими правими партіями, складається з "патріотів Європи".
Бабіш висловив сподівання, що йому вдасться сформувати однопартійний уряд.
Нагадаємо
Андрей Бабіш раніше обіймав посаду прем’єр-міністра Чехії у 2017–2021 роках і відомий своєю антиєвропейською позицією.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала привітав лідера партії ANO Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах.