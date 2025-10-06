$41.230.05
06:06 • 11488 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 11249 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 22751 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 53054 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 71145 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 87116 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 157277 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 123778 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 109989 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 147247 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
"Будемо вірними Європі та НАТО": Андрій Бабіш зробив заяву після перемоги на виборах у Чехії

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Андрей Бабіш, лідер чеської партії ANO, заявив, що його країна залишиться вірною Європі та НАТО після перемоги на парламентських виборах. Він наголосив, що його партія, яка розпочала коаліційні переговори, складається з "патріотів Європи".

"Будемо вірними Європі та НАТО": Андрій Бабіш зробив заяву після перемоги на виборах у Чехії

Лідер чеської політичної партії ANO Андрей Бабіш після перемоги на нещодавніх виборах в парламент заявив, що його країна "залишиться вірною" Європі і НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на EuroNews.

Деталі

Виступаючи перед журналістами в неділю, він нагадав, що вже очолював кабінет міністрів, який "показував високі результати", будучи "надійним партнером ЄС".

Також він запевнив, що його партія, яка розпочала коаліційні переговори з іншими правими партіями, складається з "патріотів Європи".

Бабіш висловив сподівання, що йому вдасться сформувати однопартійний уряд.

Нагадаємо

Андрей Бабіш раніше обіймав посаду прем’єр-міністра Чехії у 2017–2021 роках і відомий своєю антиєвропейською позицією.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала привітав лідера партії ANO Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Петр Фіала
НАТО
Європейський Союз
Чехія
Європа