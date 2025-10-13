Украина и Чехия согласовали новые шаги поддержки на фоне ежедневных атак РФ – Зеленский

Президент Украины обсудил с президентом Чехии Петром Павелом текущую военную ситуацию и продолжение помощи Киеву. Стороны договорились оперативно проработать новые инициативы, включая поставки артиллерийских снарядов. Об этом глава государства проинформировал в своем Телеграме, пишет УНН.

Подробности

Президент Украины провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом, во время которого поблагодарил за постоянную поддержку страны и ее граждан с начала полномасштабного вторжения РФ. Обсуждалось продолжение помощи, в частности чешская инициатива по поставкам артиллерийских снарядов.

Чехия может экспортировать оружие в Украину, однако не за счет бюджета - Бабиш

Ключевым моментом разговора стали регулярные удары российских дронов по украинским городам и общинам, которых насчитывается сотни ежедневно. Стороны обменялись идеями по усилению обороноспособности Украины и обсудили дальнейшие шаги для укрепления защиты граждан.

Чехия очень поддерживает Украину, наших людей с самого начала этой полномасштабной войны. Ценим всю оказанную помощь, и сегодня обсудили ее продолжение – подчеркнул Зеленский.

Договорено, что соответствующие команды обоих государств оперативно проработают согласованные инициативы, обеспечивая быстрое и эффективное внедрение помощи. Президент Украины еще раз выразил благодарность Чехии за стабильную поддержку на всех уровнях.

Победитель выборов в Чехии Бабиш созвонился с Зеленским: выразил поддержку и анонсировал потенциальный визит в Киев