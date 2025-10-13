$41.600.10
Эксклюзив
14:15 • 508 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 2334 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 7426 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 10644 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14132 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11416 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13267 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 17844 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 25835 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24733 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Украина и Чехия согласовали новые шаги поддержки на фоне ежедневных атак РФ – Зеленский

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

Президент Украины обсудил с президентом Чехии Петром Павелом текущую военную ситуацию и продолжение помощи Киеву. Стороны договорились оперативно проработать новые инициативы, включая поставки артиллерийских снарядов.

Украина и Чехия согласовали новые шаги поддержки на фоне ежедневных атак РФ – Зеленский

Президент Украины обсудил с президентом Чехии Петром Павелом текущую военную ситуацию и продолжение помощи Киеву. Стороны договорились оперативно проработать новые инициативы, включая поставки артиллерийских снарядов. Об этом глава государства проинформировал в своем Телеграме, пишет УНН.

Подробности

Президент Украины провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом, во время которого поблагодарил за постоянную поддержку страны и ее граждан с начала полномасштабного вторжения РФ. Обсуждалось продолжение помощи, в частности чешская инициатива по поставкам артиллерийских снарядов.

Чехия может экспортировать оружие в Украину, однако не за счет бюджета - Бабиш

Ключевым моментом разговора стали регулярные удары российских дронов по украинским городам и общинам, которых насчитывается сотни ежедневно. Стороны обменялись идеями по усилению обороноспособности Украины и обсудили дальнейшие шаги для укрепления защиты граждан.

Чехия очень поддерживает Украину, наших людей с самого начала этой полномасштабной войны. Ценим всю оказанную помощь, и сегодня обсудили ее продолжение 

– подчеркнул Зеленский.

Договорено, что соответствующие команды обоих государств оперативно проработают согласованные инициативы, обеспечивая быстрое и эффективное внедрение помощи. Президент Украины еще раз выразил благодарность Чехии за стабильную поддержку на всех уровнях.

Победитель выборов в Чехии Бабиш созвонился с Зеленским: выразил поддержку и анонсировал потенциальный визит в Киев

Степан Гафтко

