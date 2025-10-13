Украина и Чехия согласовали новые шаги поддержки на фоне ежедневных атак РФ – Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с президентом Чехии Петром Павелом текущую военную ситуацию и продолжение помощи Киеву. Стороны договорились оперативно проработать новые инициативы, включая поставки артиллерийских снарядов. Об этом глава государства проинформировал в своем Телеграме, пишет УНН.
Подробности
Президент Украины провел телефонный разговор с президентом Чехии Петром Павелом, во время которого поблагодарил за постоянную поддержку страны и ее граждан с начала полномасштабного вторжения РФ. Обсуждалось продолжение помощи, в частности чешская инициатива по поставкам артиллерийских снарядов.
Ключевым моментом разговора стали регулярные удары российских дронов по украинским городам и общинам, которых насчитывается сотни ежедневно. Стороны обменялись идеями по усилению обороноспособности Украины и обсудили дальнейшие шаги для укрепления защиты граждан.
Чехия очень поддерживает Украину, наших людей с самого начала этой полномасштабной войны. Ценим всю оказанную помощь, и сегодня обсудили ее продолжение
Договорено, что соответствующие команды обоих государств оперативно проработают согласованные инициативы, обеспечивая быстрое и эффективное внедрение помощи. Президент Украины еще раз выразил благодарность Чехии за стабильную поддержку на всех уровнях.
