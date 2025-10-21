$41.760.03
Чехия построит и подарит Украине современный спутник

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Чехия построит и подарит Украине спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и дневного света. Проект запустят в ближайшие месяцы, а запуск спутника ожидается в течение года.

Чехия планирует построить и подарить Украине спутник наблюдения за Землей, который сможет собирать данные независимо от погоды или светового дня. Об этом сообщает чешский МИД и Министерство транспорта, пишет УНН.

Детали

Как сказано в сообщении, Чехия построит и поставит Украине современный спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и дневного света.

Министерство транспорта Чехии отметило, что проект спутника для Украины будет запущен в ближайшие месяцы, а запуск спутника ожидается в течение года.

Чехия станет первой страной, которая предоставит Украине помощь такого типа.

В разработке и конструкции спутника будут участвовать чешские компании, имеющие опыт в космических технологиях, в частности в строительстве небольших спутников.

Спутник будет оснащен технологией, сочетающей радиолокационную систему съемки (SAR), оптическое и радиационное обнаружение и мониторинг радиочастотного спектра в нескольких областях, что позволит наблюдать за поверхностью Земли даже ночью и при ухудшенных метеорологических условиях.

В будущем этот спутник должен быть дополнен другими спутниками, чтобы создать созвездие, сказано в сообщении чешского Минтранса.

Инициатива является продолжением Меморандума о взаимопонимании между Министерством транспорта Чехии и Украинским государственным космическим агентством.

Проект является частью правительственной программы Чехии по восстановлению Украины, реализуемой Министерством транспорта в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и Министерством промышленности и торговли.

Подарок спутника является конкретным выражением нашей солидарности и решимости помочь Украине в построении ее цифровой инфраструктуры и укреплении ее оперативного суверенитета и устойчивости. Это инвестиция в ее будущее, а значит, и в безопасность и стабильность в Европе

- прокомментировал министр иностранных дел Ян Липавский.

"Чешская Республика демонстрирует, что она способна разрабатывать и поставлять передовые технологии, которые имеют реальное влияние, будь то в области безопасности, восстановления инфраструктуры или защиты населения. Мы верим, что эта миссия поможет Украине усилить свои возможности и одновременно будет способствовать нашему сотрудничеству в области космических технологий", – отметил министр транспорта Чехии Мартин Купка.

Ольга Розгон

