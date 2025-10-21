В Чехии стартовал сбор средств на ракету "Фламинго" под названием "Подарок для Путина"
Киев • УНН
Чешские волонтеры открыли сбор средств на покупку украинской ракеты "Фламинго", которую впоследствии планируют передать ВСУ.
Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для Путина) 21 октября объявила сбор средств на приобретение украинской баллистической ракеты "Фламинго" – волонтеры говорят, что производитель Fire Point разрешил покупку, а стоимость ракеты оценивают почти в 600 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте инициативы, пишет УНН.
Детали
Во вторник чешская волонтерская группа Darek pro Putina начала публичную кампанию по сбору средств на покупку украинской баллистической ракеты "Фламинго". Организаторы сообщили, что разработчик ракеты – компания Fire Point – подтвердила возможность приобретения. Ориентировочная цена одного боеприпаса составляет около 600 тыс. долларов США.
Волонтеры пояснили, что после завершения оплаты ракета будет передана Вооруженным силам Украины, которые будут определять время и цель ее применения.
– заявили инициаторы сбора.
После приобретения команда планирует присвоить ракете имя DANA 1 – в честь Даны Драбовой, известной чешской политикессы и физика, которая умерла в начале октября. Инициатива уже призвала неравнодушных присоединиться к сбору для скорейшей оплаты и передачи вооружения украинским силам.
