Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01 • 12006 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
14:07 • 22038 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 33523 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57
21 октября, 12:57 • 21680 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39
21 октября, 11:39 • 21793 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33
21 октября, 10:33 • 23155 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26
21 октября, 10:26 • 22385 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34
21 октября, 09:34 • 21195 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55
21 октября, 08:55 • 19825 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
В Чехии стартовал сбор средств на ракету "Фламинго" под названием "Подарок для Путина"

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Чешские волонтеры открыли сбор средств на покупку украинской ракеты "Фламинго", которую впоследствии планируют передать ВСУ.

В Чехии стартовал сбор средств на ракету "Фламинго" под названием "Подарок для Путина"

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для Путина) 21 октября объявила сбор средств на приобретение украинской баллистической ракеты "Фламинго" – волонтеры говорят, что производитель Fire Point разрешил покупку, а стоимость ракеты оценивают почти в 600 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте инициативы, пишет УНН.

Детали

Во вторник чешская волонтерская группа Darek pro Putina начала публичную кампанию по сбору средств на покупку украинской баллистической ракеты "Фламинго". Организаторы сообщили, что разработчик ракеты – компания Fire Point – подтвердила возможность приобретения. Ориентировочная цена одного боеприпаса составляет около 600 тыс. долларов США.

Волонтеры пояснили, что после завершения оплаты ракета будет передана Вооруженным силам Украины, которые будут определять время и цель ее применения. 

После оплаты ракета будет передана Вооруженным силам Украины. Они решат, когда ее использовать, и определят для нее цель. Возможно, вскоре мы узнаем, куда она долетела 

– заявили инициаторы сбора.

После приобретения команда планирует присвоить ракете имя DANA 1 – в честь Даны Драбовой, известной чешской политикессы и физика, которая умерла в начале октября. Инициатива уже призвала неравнодушных присоединиться к сбору для скорейшей оплаты и передачи вооружения украинским силам.

Ч. Чехия построит и подарит Украине современный спутник.

Степан Гафтко

Новости Мира
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Вооруженные силы Украины
Чешская Республика
Украина