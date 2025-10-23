"Подарунок путіну": чеські активісти закрили збір на балістичну ракету "Фламінго" за дві доби
Київ • УНН
Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina закрила збір на українську балістичну ракету "Фламінго", зібравши майже 13,2 мільйона чеських крон. Це перевищило необхідну суму в 12,5 мільйона крон за рекордні 48 годин.
Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") у четвер повідомила про закриття збору на українську балістичну ракету "Фламінго", який був відкритий цього тижня. Про це йдеться на сайті ініціативи, пише УНН.
Деталі
Станом на вечір четверга "Подарунок для Путіна" зібрав майже 13,2 мільйона чеських крон (630 тисяч доларів) з 12,5 мільйона необхідних. Як уточнив порталу Novinky організатор ініціативи Мартін Ондрачек, збір закрили за 48 годин.
Ми сподівалися, що зможемо зібрати суму за тиждень. А це сталося за 48 годин, що є рекордом. Це перевершило всі наші очікування
Ондрачек сказав, що проведе ще один раунд переговорів з виробником "Фламінго", та анонсував "угоду, яка, можливо, буде досить великим сюрпризом для людей, які внесли свій внесок у ракету".
Нагадаємо
Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina (Подарунок для путіна) 21 жовтня оголосила збір коштів на придбання української балістичної ракети "Фламінго" – волонтери кажуть, що виробник Fire Point дозволив купівлю, а вартість ракети оцінюють майже у 600 тисяч доларів.