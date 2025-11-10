"Подарунок для путіна": Україна отримає від чеських волонтерів не одну, а дві ракети "Фламінго"
Київ • УНН
Чеська організація "Подарунок для путіна" зібрала 12,5 мільйона крон на ракету "Фламінго", здатну долетіти до москви або петербурга. Виробник поставить дві ракети за ту ж суму, які передадуть українській армії.
Чеська організація "Подарунок для путіна" зібрала 12,5 мільйона крон (500 тис євро) на ракету "Фламінго", здатну долетіти до москви або петербурга. Проте виробник повідомив, що за ту саму суму поставить навіть дві ракети, які передадуть українській армії, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.
Деталі
Організація "Подарунок для путіна" зібрала 12,5 мільйона крон (500 тис. євро) на ракету, здатну долетіти до москви або петербурга, названу DANA 1 на честь Дани Драбової, що недавно пішла з життя, голові Державного управління з ядерної безпеки Чеської Республіки, фізика і експерта з атомної енергетики. Проте виробник повідомив, що за ту саму суму поставить навіть дві ракети, які передадуть українській армії. Таким чином з'явиться і DANA 2.
Замість запланованих 12,5 мільйона крон в рамках збору вдалося зібрати всього 16 мільйонів крон (657,5 тис євро). Тому організація надасть громадськості можливість вирішити, як розпорядитися сумою, що перевищує початкову мету.
Додамо
З понеділка організація "Подарунок для Путіна" проведе анкетування у соцмережах. За словами організаторів на кошти, що залишилися, можна придбати машини швидкої допомоги, пластичну вибухівку або, наприклад, зробити внесок у купівлю навчального літака.
"Подарунок путіну": чеські активісти закрили збір на балістичну ракету "Фламінго" за дві доби23.10.25, 22:02 • 11075 переглядiв
Нагадаємо
Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina (Подарунок для путіна) 21 жовтня оголосила збір коштів на придбання української балістичної ракети "Фламінго" – волонтери кажуть, що виробник Fire Point дозволив купівлю, а вартість ракети оцінюють майже у 600 тисяч доларів.