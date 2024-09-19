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Сибіга обговорив з очільником МЗС Індії двосторонні відносини та майбутню Генасамблею ООН

Сибіга обговорив з очільником МЗС Індії двосторонні відносини та майбутню Генасамблею ООН

Київ • УНН

 • 16740 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломати обговорили розвиток двосторонніх відносин та скоординували кроки напередодні Генасамблеї ООН.

У четвер, 19 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прові телефонну розмову з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломати обговорили двосторонні відносини та майбутню Генсамблею ООН. Про це глава українського МЗС заявив на своїй сторінці в X, передає УНН.

Деталі

Я мав розмову з Субраманьямом Джайшанкаром у розвиток історичного візиту Нарендри Моді до Києва та переговорів з Володимиром Зеленським. Ми домовилися розвивати наші двосторонні відносини в усіх перспективних сферах співпраці

- розповів Сибіга. 

Також за його словами, вони обмінялися думками напередодні ГА ООН та скоординували наступні кроки у політичному діалозі.

"Концепція Індії зрозуміла": Моді виступив за "діалог і дипломатію" в Польщі напередодні візиту в Україну22.08.24, 12:44 • 19198 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, заявив, що підтримує проведення другого Саміту миру в Індії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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