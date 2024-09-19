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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига обсудил с главой МИД Индии двусторонние отношения и предстоящую Генассамблею ООН

Сибига обсудил с главой МИД Индии двусторонние отношения и предстоящую Генассамблею ООН

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 11:11  •  2561 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломаты обсудили развитие двусторонних отношений и скоординировали шаги накануне Генассамблеи ООН.

В четверг, 19 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломаты обсудили двусторонние отношения и предстоящую Генсамблею ООН. Об этом глава украинского МИД заявил на своей странице в X, передает УНН.

Детали

Я разговаривал с Субраманьямом Джайшанкаром в развитие исторического визита Нарендры Моди в Киев и переговоров с Владимиром Зеленским. Мы договорились развивать наши двусторонние отношения во всех перспективных сферах сотрудничества

- рассказал Сибига. 

Также по его словам, они обменялись мнениями накануне ГА ООН и скоординировали следующие шаги в политическом диалоге.

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Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что поддерживает проведение второго Саммита мира в Индии.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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