Сибига обсудил с главой МИД Индии двусторонние отношения и предстоящую Генассамблею ООН
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломаты обсудили развитие двусторонних отношений и скоординировали шаги накануне Генассамблеи ООН.
В четверг, 19 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломаты обсудили двусторонние отношения и предстоящую Генсамблею ООН. Об этом глава украинского МИД заявил на своей странице в X, передает УНН.
Детали
Я разговаривал с Субраманьямом Джайшанкаром в развитие исторического визита Нарендры Моди в Киев и переговоров с Владимиром Зеленским. Мы договорились развивать наши двусторонние отношения во всех перспективных сферах сотрудничества
Также по его словам, они обменялись мнениями накануне ГА ООН и скоординировали следующие шаги в политическом диалоге.
"Концепція Індії зрозуміла": Моді виступив за "діалог і дипломатію" в Польщі напередодні візиту в Україну22 августа 2024, 09:44 • 18931 просмотр
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что поддерживает проведение второго Саммита мира в Индии.