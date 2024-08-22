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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Концепция Индии понятна": Моди выступил за "диалог и дипломатию" в Польше накануне визита в Украину

"Концепция Индии понятна": Моди выступил за "диалог и дипломатию" в Польше накануне визита в Украину

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 09:44  •  12153 просмотра

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в Польше заявил о поддержке «постоянного мира» в регионе. Он подчеркнул важность диалога и дипломатии для решения конфликтов перед запланированным визитом в Украину.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в Польше в среду заявил, что Индия выступает за "постоянный мир в регионе", подтверждая важность "диалога и дипломатии" для урегулирования конфликта, пишет УНН со ссылкой на Mint.

Детали

"Индия - земля наследия Будды. Поэтому Индия не верит в войну и выступает за мир в этом регионе", - сказал премьер-министр Моди, обращаясь к индийской диаспоре в Польше. Такое заявление он сделал перед визитом в Украину.

"Концепция Индии понятна: это не эра войны, и пришло время объединиться для решения самых больших проблем человечества. Таким образом, Индия верит в диалог и дипломатию для решения конфликтов", - сказал Моди.

Издание указывает, что сообщение было похоже на речь премьер-министра Моди в россии месяц назад.

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Сообщается, что это первый визит премьер-министра Индии в Польшу за более чем сорок лет. Подчеркивая политику равноудаленности в дипломатии и международных отношениях Индии, премьер-министр Моди сказал: "Сегодняшняя Индия со всеми и думает об интересах всех".

Издание отмечает, что слова премьер-министра Индии в Польше будут тщательно проанализированы перед его визитом в Украину, который состоится почти через месяц после того, как он посетил россию и встретился с российским президентом владимиром путиным. Моди планирует посетить Украину по приглашению Президента Владимира Зеленского.

Прем'єр Індії 23 серпня здійснить історичний візит в Україну - ОП19 августа 2024, 13:10 • 31117 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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