"Концепция Индии понятна": Моди выступил за "диалог и дипломатию" в Польше накануне визита в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в Польше в среду заявил, что Индия выступает за "постоянный мир в регионе", подтверждая важность "диалога и дипломатии" для урегулирования конфликта, пишет УНН со ссылкой на Mint.

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"Индия - земля наследия Будды. Поэтому Индия не верит в войну и выступает за мир в этом регионе", - сказал премьер-министр Моди, обращаясь к индийской диаспоре в Польше. Такое заявление он сделал перед визитом в Украину.

"Концепция Индии понятна: это не эра войны, и пришло время объединиться для решения самых больших проблем человечества. Таким образом, Индия верит в диалог и дипломатию для решения конфликтов", - сказал Моди.

Издание указывает, что сообщение было похоже на речь премьер-министра Моди в россии месяц назад.

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Сообщается, что это первый визит премьер-министра Индии в Польшу за более чем сорок лет. Подчеркивая политику равноудаленности в дипломатии и международных отношениях Индии, премьер-министр Моди сказал: "Сегодняшняя Индия со всеми и думает об интересах всех".

Издание отмечает, что слова премьер-министра Индии в Польше будут тщательно проанализированы перед его визитом в Украину, который состоится почти через месяц после того, как он посетил россию и встретился с российским президентом владимиром путиным. Моди планирует посетить Украину по приглашению Президента Владимира Зеленского.

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