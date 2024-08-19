Премьер Индии 23 августа совершит исторический визит в Украину - ОП

В День Государственного Флага Украины, 23 августа, состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

23 августа, в День Государственного Флага Украины, состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство - говорится в сообщении.

По данным ОП, во время визита, в частности, состоятся переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.

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Танмая Лал, секретарь Министерства иностранных дел (MEA), заявил, что "премьер-министр Нарендра Моди совершит официальный визит в Украину позже на этой неделе, в пятницу, 23 августа, по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Это также знаковый и исторический визит, поскольку это будет первый раз, когда премьер-министр Индии посетит Украину более 30 лет, когда мы установили дипломатические отношения. Этот визит будет основываться на недавнем взаимодействии на высоком уровне между лидерами".