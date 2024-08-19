Премьер Индии Моди посетит Украину - МИД

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Индии, подтвердив его первую поездку в страну после вторжения россии и примерно через месяц после встречи с российским президентом владимиром путиным в москве, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Подробности поездки будут опубликованы позже в тот же день, сообщил МИД страны.

Индийские СМИ сообщили, что Моди, вероятно, посетит Киев в этом месяце.

Дополнение

Западные столицы ввели санкции против москвы после ее вторжения в Украину в 2022 году, но, как описывает издание, дружественные страны, такие как Индия и Китай, продолжают торговать с ней.

Индия воздержалась от прямого обвинения россии и призвала соседей решить конфликт путем диалога и дипломатии.

США выразили обеспокоенность по поводу отношений Индии с россией, особенно в то время, когда Вашингтон стремится укрепить связи с Нью-Дели как потенциальный противовес растущему Китаю.

Нью-Дели стремится углубить свои отношения с Западом, сохраняя при этом связи со старым другом россией, отмечает издание.