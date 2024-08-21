Премьер Индии Моди перед визитом в Украину указал на надежду на "скорейшее возвращение мира"

Перед визитом в Украину премьер-министр Индии Нарендра Моди указал на надежду на "скорейшее возвращение мира и стабильности в регионе", пишет УНН.

Я буду с визитом в Украине по приглашению Президента Владимира Зеленского. Этот визит станет возможностью развить предыдущие дискуссии с ним и углубить индийско-украинскую дружбу. Мы также поделимся перспективами мирного решения продолжающегося конфликта в Украине. Как друг и партнер мы надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регионе - написал Моди в Х.

Детали

Во время визита 23 августа, как отмечает DW, ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией. Это первый визит Моди в Украину с момента установления дипломатических отношений 30 лет назад.

Премьер Индии 23 августа совершит исторический визит в Украину - ОП

8-9 июля премьер-министр Индии был с официальным визитом в россии, где провел переговоры с росийским президентом владимиром путиным.

Индия до сих пор избегала прямого осуждения нападения россии на Украину и вместо этого призвала обе стороны к диалогу. С россией страна поддерживает тесные отношения со времен холодной войны. В то же время Индия также стремится к партнерству в области безопасности с Западом, желая заручиться его поддержкой против конкурирующего Китая, указывает агентство AFP.