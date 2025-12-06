Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення

Українці прагнуть закінчити цю війну, як ніхто інший. Але знаємо точно, що жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без наших Збройних Сил. На цьому наголосив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у своєму відеозверненні до Дня Збройних сил України, передає УНН.

Шановні захисники і захисниці України! Сьогодні – наш день. День Збройних Сил України. Сьогодні Збройні Сили – це відбиток українського суспільства, який показує, хто ми є як нація: солідарні, наполегливі, незламні. Це міцна основа української державності

За його словами, сучасне українське військо – загартоване, навчене, технологічне. Військо свідоме своєї історичної місії.

Сирський наголосив, що "ми прагнемо закінчити цю війну, як ніхто інший".

У день Збройних Сил України Головнокомандувач ЗСУ привітав кожного українського захисника і захисницю.

Усіх, хто наближає перемогу та довгоочікуваний мир для України. Це честь – іти з вами пліч-о-пліч в одному строю. Схиляю голову в пам’ять про кожного полеглого в нашій боротьбі. Ваша жертва буде відплачена та не буде марною. Потом, кров’ю, але йдемо до своєї мети: завдати агресору військової поразки, зберегти Україну, відстояти її незалежність і волю. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Героям слава!