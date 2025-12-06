$42.180.00
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
07:49 • 5570 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
04:00 • 11653 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 22843 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 35299 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 29798 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 53192 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 36601 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 35746 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46322 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення

Київ • УНН

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у відеозверненні до Дня Збройних Сил України наголосив, що жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без Збройних Сил. Він підкреслив, що українське військо є загартованим, навченим та технологічним.

Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення

Українці прагнуть закінчити цю війну, як ніхто інший. Але знаємо точно, що жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без наших Збройних Сил. На цьому наголосив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у своєму відеозверненні до Дня Збройних сил України, передає УНН.

Шановні захисники і захисниці України! Сьогодні – наш день. День Збройних Сил України. Сьогодні Збройні Сили – це відбиток українського суспільства, який показує, хто ми є як нація: солідарні, наполегливі, незламні. Це міцна основа української державності 

- наголосив Сирський.

За його словами, сучасне українське військо – загартоване, навчене, технологічне. Військо свідоме своєї історичної місії.

Ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. Мусимо вистояти у війні за свободу й незалежність. І ми обов’язково вистоїмо 

- додав Головнокомандвач.

Сирський наголосив, що "ми прагнемо закінчити цю війну, як ніхто інший".

Але ми знаємо точно, що жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без наших Збройних Сил. Неможлива без українського солдата 

- додав він.

У день Збройних Сил України Головнокомандувач ЗСУ привітав кожного українського захисника і захисницю.

Усіх, хто наближає перемогу та довгоочікуваний мир для України. Це честь – іти з вами пліч-о-пліч в одному строю. Схиляю голову в пам’ять про кожного полеглого в нашій боротьбі. Ваша жертва буде відплачена та не буде марною. Потом, кров’ю, але йдемо до своєї мети: завдати агресору військової поразки, зберегти Україну, відстояти її незалежність і волю. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Героям слава! 

- резюмував Сирський.

Антоніна Туманова

