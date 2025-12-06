Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение

$42.180.00
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
04:00 • 11634 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 22830 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 35291 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 29793 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 53188 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 36601 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 35746 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 46322 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 51702 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
публикации
Эксклюзивы
Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы5 декабря, 23:54 • 15986 просмотра
ЦПД: путин во время интервью уклонился от ответа о разрушении домов на востоке Украины6 декабря, 01:28 • 5754 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: трое раненых6 декабря, 01:53 • 6950 просмотра
Атаки РФ на Европу: что стоит за пролетом дронов над французской базой атомных субмарин - анализ ISW6 декабря, 03:03 • 8936 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto03:34 • 15259 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 22597 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 38003 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 53191 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 48796 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"

Эксклюзив

4 декабря, 15:01 • 82162 просмотра
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 82162 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Германия
Fastiv
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 21469 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 29762 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 32056 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 45984 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 45404 просмотра
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
Отопление
Шахед-136

Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в видеообращении ко Дню Вооруженных Сил Украины подчеркнул, что ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без Вооруженных Сил. Он подчеркнул, что украинская армия является закаленной, обученной и технологичной.

Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение

Украинцы стремятся закончить эту войну, как никто другой. Но знаем точно, что ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без наших Вооруженных Сил. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в своем видеообращении ко Дню Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Уважаемые защитники и защитницы Украины! Сегодня – наш день. День Вооруженных Сил Украины. Сегодня Вооруженные Силы – это отражение украинского общества, которое показывает, кто мы есть как нация: солидарные, настойчивые, несокрушимые. Это крепкая основа украинской государственности 

- подчеркнул Сырский.

По его словам, современное украинское войско – закаленное, обученное, технологичное. Войско, осознающее свою историческую миссию.

Мы не имеем права повторять ошибки столетней давности. Должны выстоять в войне за свободу и независимость. И мы обязательно выстоим 

- добавил Главнокомандующий.

Сырский подчеркнул, что "мы стремимся закончить эту войну, как никто другой".

Но мы знаем точно, что ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без наших Вооруженных Сил. Невозможна без украинского солдата 

- добавил он.

В день Вооруженных Сил Украины Главнокомандующий ВСУ поздравил каждого украинского защитника и защитницу.

Всех, кто приближает победу и долгожданный мир для Украины. Это честь – идти с вами плечом к плечу в одном строю. Склоняю голову в память о каждом павшем в нашей борьбе. Ваша жертва будет оплачена и не будет напрасной. Потом, кровью, но идем к своей цели: нанести агрессору военное поражение, сохранить Украину, отстоять ее независимость и волю. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! Героям слава! 

- резюмировал Сырский.

Украинские военные обеспечивают стране силу в переговорах и право на честный мир: Зеленский заявил, что ВСУ стали олицетворением всей Украины06.12.25, 10:03 • 976 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина