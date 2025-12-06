Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение

Украинцы стремятся закончить эту войну, как никто другой. Но знаем точно, что ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без наших Вооруженных Сил. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в своем видеообращении ко Дню Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Уважаемые защитники и защитницы Украины! Сегодня – наш день. День Вооруженных Сил Украины. Сегодня Вооруженные Силы – это отражение украинского общества, которое показывает, кто мы есть как нация: солидарные, настойчивые, несокрушимые. Это крепкая основа украинской государственности

По его словам, современное украинское войско – закаленное, обученное, технологичное. Войско, осознающее свою историческую миссию.

Мы не имеем права повторять ошибки столетней давности. Должны выстоять в войне за свободу и независимость. И мы обязательно выстоим

Сырский подчеркнул, что "мы стремимся закончить эту войну, как никто другой".

Но мы знаем точно, что ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без наших Вооруженных Сил. Невозможна без украинского солдата

В день Вооруженных Сил Украины Главнокомандующий ВСУ поздравил каждого украинского защитника и защитницу.

Всех, кто приближает победу и долгожданный мир для Украины. Это честь – идти с вами плечом к плечу в одном строю. Склоняю голову в память о каждом павшем в нашей борьбе. Ваша жертва будет оплачена и не будет напрасной. Потом, кровью, но идем к своей цели: нанести агрессору военное поражение, сохранить Украину, отстоять ее независимость и волю. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! Героям слава!