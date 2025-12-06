Украинские военные обеспечивают стране силу в переговорах и право на честный мир: Зеленский заявил, что ВСУ стали олицетворением всей Украины

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Вооруженных Сил Украины 6 декабря. В речи он поблагодарил военных за оборону страны, упомянул о погибших и подчеркнул важность сохранения памяти о каждом защитнике, передает УНН.

В обращении Зеленский подчеркнул, что этот день – о тех, "кто, держа оружие, доказывает украинскую силу". Президент говорил о защитниках, чьи портреты появились на муралах в городах Украины, и важности помнить каждую историю.

Помнить, что они сделали в войне за независимость Украины. Ценить. А для этого – знать. Знать историю каждого. Того, кто защищал родной Киев, а потом полетел на помощь в заблокированный Мариуполь. Или вырос на Донбассе и защищал столицу. Был мировым призером по джиу-джитсу, а стал защитником Украины. Кто был всемирно известным оперным певцом, а стал украинским воином. И того, кто был ювелиром, имел, как говорят друзья, золотые руки и этими руками уничтожал оккупантов. Разные судьбы. Одинаковые ценности. Разные имена. Одинаковое уважение всем. Они росли в разных городах, разных семьях, разных домах, но везде были воспитаны как настоящие герои – сказал Президент Украины.

Зеленский также упомянул героев, которые стали символами несокрушимости после 24 февраля: от спортсменов и художников до педагогов и предпринимателей. По его словам, многие из них имели другие профессии и мечты, но выбрали защищать Украину.

Президент заявил, что украинские военные обеспечивают стране силу в переговорах и право на честный мир. Он поблагодарил различные подразделения ВСУ.

Я благодарю военных, которые на поле боя делают все, чтобы Украина имела уверенность за столом переговоров. Имела достоинство. Имела сильные аргументы. Украина все это имеет. Потому что имеет вас. Пехота, артиллерия, разведка, десант. Благодарны всем. Спецназовцы, ракетные войска, танкисты, Силы беспилотных систем, ССО, штурмовики. Ценим всех. Инженеры, связисты, кибербезопасность, медицинские войска, каждый боевой медик, каждый, кто спасает, логистика, Воздушные и Морские силы, все, кто закрывает наше небо, все, кто дипстрайками возвращает зло домой, в россию. Все наши рода войск. Гордимся всеми – подчеркнул Президент Украины.

Также, в речи Зеленский отметил вклад женщин в Вооруженных Силах Украины, среди которых – артиллеристки, снайперки и боевые медики. Президент подчеркнул, что ВСУ стали "олицетворением всей Украины".

Первая военная, которая возглавила подразделение артиллерии. Снайперка, уничтожившая десятки оккупантов. Пулеметчица, которая пошла на фронт в 19. Пташка. Тайра. Ксена. Рыжая. И десятки, десятки тысяч храбрых девушек и женщин в ВСУ. Все, кто имел свои собственные дела, но выбрал одно – защищать родную землю - подчеркнул Зеленский.

Зеленский завершил обращение словами благодарности военным и почтил память погибших.

Каждым и каждой, кто каждый день на каждом направлении защищает Украину. Чью отвагу видим, а защиту чувствуем. Кто "на нуле" выкладывается на все сто. Кто изменил собственную жизнь, чтобы жизнь неизменно была в Украине. Каждый и каждая – воины. Каждый и каждая – герои. Каждого и каждую я поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Вечная слава вам! Вечная память тем, кто отдал за Украину свою жизнь! Слава Украине! – сказал Президент Украины.

