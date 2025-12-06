$42.180.00
Українські військові забезпечують країні силу в переговорах і право на чесний мир: Зеленський зявив, що ЗСУ стали уособленням усієї України

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Президент Володимир Зеленський привітав українських військових з Днем Збройних Сил України, подякувавши за оборону країни. Він наголосив на важливості пам'яті про загиблих та відзначив внесок різних підрозділів і жінок у ЗСУ.

Українські військові забезпечують країні силу в переговорах і право на чесний мир: Зеленський зявив, що ЗСУ стали уособленням усієї України

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Збройних Сил України 6 грудня. У промові він подякував військовим за оборону країни, згадав про загиблих та наголосив на важливості збереження пам’яті про кожного захисника, передає УНН.

У зверненні Зеленський підкреслив, що цей день – про тих, "хто, тримаючи зброю, доводить українську силу". Президент говорив про захисників, чиї портрети з’явилися на муралах у містах України, та важливість пам’ятати кожну історію.

Пам’ятати, що вони зробили у війні за незалежність України. Цінувати. А для цього – знати. Знати історію кожного.Того, хто захищав рідний Київ, а потім полетів на допомогу в заблокований Маріуполь. Або виріс на Донбасі та боронив столицю. Був світовим призером з джіу-джитсу, а став захисником України. Хто був всесвітньо відомим оперним співаком, а став українським воїном. І того, хто був ювеліром, мав, як кажуть друзі, золоті руки й цими руками знищував окупантів. Різні долі. Однакові цінності. Різні імена. Однакова шана всім. Вони росли в різних містах, різних родинах, різних будинках, але всюди були виховані як справжні герої 

– сказав Президент України.

Зеленський також згадав героїв, які стали символами незламності після 24 лютого: від спортсменів і митців до педагогів та підприємців. За його словами, багато з них мали інші професії та мрії, але обрали захищати Україну.

Президент заявив, що українські військові забезпечують країні силу в переговорах і право на чесний мир. Він подякував різним підрозділам ЗСУ.

Я дякую військовим, які на полі бою роблять усе, аби Україна мала впевненість за столом переговорів. Мала гідність. Мала сильні аргументи. Україна все це має. Бо має вас. Піхота, артилерія, розвідка, десант. Вдячні всім. Спецпризначенці, ракетні війська, танкісти, Сили безпілотних систем, ССО, штурмовики. Цінуємо всіх. Інженери, зв’язківці, кібербезпека, медичні війська, кожен бойовий медик, кожен, хто рятує, логістика, Повітряні й Морські сили, всі, хто закриває наше небо, всі, хто дипстрайками повертає зло додому, в росію. Всі наші роди військ. Пишаємось усіма 

– наголосив Президент України.

Також, у промові Зеленський відзначив внесок жінок у Збройних Силах України, серед яких – артилеристки, снайперки та бойові медики. Президент підкреслив, що ЗСУ стали "уособленням усієї України".

Перша військова, яка очолила підрозділ артилерії. Снайперка, що знищила десятки окупантів. Кулеметниця, яка пішла на фронт у 19. Пташка. Тайра. Ксена. Руда. І десятки, десятки тисяч хоробрих дівчат і жінок у ЗСУ. Всі, хто мав свої власні справи, але обрав одну – захищати рідну землю 

- наголосив Зеленський.

Зеленський завершив звернення словами вдячності військовим та вшанував пам’ять загиблих.

Кожним і кожною, хто кожного дня на кожному напрямку захищає Україну. Чию відвагу бачимо, а захист відчуваємо. Хто "на нулі" викладається на всі сто. Хто змінив власне життя, аби життя незмінно було в Україні. Кожен і кожна – воїни. Кожен і кожна – герої. Кожного й кожну я вітаю з Днем Збройних Сил України! Вічна слава вам! Вічна пам'ять тим, хто віддав за Україну своє життя! Слава Україні! 

– сказав Президент України.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив про затвердження нового підходу до розподілу мобілізованих між військовими частинами. Кожна бойова бригада щомісяця отримуватиме стабільне поповнення людьми, що дозволить планувати навчання та ротації.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Музикант
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна
Маріуполь
Київ