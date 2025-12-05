$42.180.02
Затвердили, як Генштабу реорганізувати процес: Зеленський заявив про “хороше рішення” щодо розподілу людей між бригадами

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив про затвердження нового підходу до розподілу мобілізованих між військовими частинами. Кожна бойова бригада щомісяця отримуватиме стабільне поповнення людьми, що дозволить планувати навчання та ротації.

Затвердили, як Генштабу реорганізувати процес: Зеленський заявив про “хороше рішення” щодо розподілу людей між бригадами

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, за результатами якої затвердили рішення, як Генштабу реорганізувати процес щодо розподілу людей між бригадами. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Сьогодні провів дуже важливу Ставку. Є справді хороше рішення для кожної бойової бригади щодо розподілу людей – затвердили, як Генштабу реорганізувати процес. Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу

- написав Зеленський.

Він зазначив, що бійці на фронті про це часто говорили.

"І ми це реалізуємо. Це значно допоможе зміцнити наш захист. Деталі згодом представлять Генштаб і Павло Паліса", - додав Зеленський.

Доповнення

Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса повідомив, що "на Ставці Верховного Головнокомандувача було ухвалено важливе рішення, на яке чекали практично всі бойові бригади, та яке обіцяв вирішити Президент".

Йдеться про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки. Справедливий, рівномірний та передбачуваний. Це означає, що кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих. Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу

- повідомив Паліса.

За його словами, підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади.

"Сьогодні 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку – і ми будемо розширювати ці спроможності. Там, де своїх навчальних можливостей поки немає, – підготовка відбуватиметься в навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів, але із повним супроводом інструкторів із бригади. Для бригад – це прогнозованість, можливість формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи, працювати з людьми системніше. Це крок, який давно назрів, і який напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення", - додав Паліса.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де, зокрема, обговорили справедливий розподіл особового складу між бригадами. Найближчим часом мають бути підготовлені проєкти рішення.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Україна