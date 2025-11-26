Зеленський анонсував перегляд розподілу особового складу між бригадами
Київ • УНН
Президент Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили справедливий розподіл особового складу між бригадами. Проєкти рішень мають бути підготовлені найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де, зокрема, обговорили справедливий розподіл особового складу між бригадами. Найближчим часом мають бути підготовлені проєкти рішення. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Виконуємо також і запити бригад – після моєї поїздки у фронтові райони. Один із таких запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді
Він додав що є доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову разом із заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою.
Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення
Нагадаємо
Президент Зеленський відвідав Покровський напрямок, де зустрівся з бійцями 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та вручив державні нагороди. Обговорювалися питання постачання, логістики, ротації, підготовки військових, розвитку дронів та цифровізації, а також програма контрактів "18–24" та перехід на контрактну армію.