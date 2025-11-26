$42.400.03
Зеленский анонсировал пересмотр распределения личного состава между бригадами

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Президент Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили справедливое распределение личного состава между бригадами. Проекты решений должны быть подготовлены в ближайшее время.

Зеленский анонсировал пересмотр распределения личного состава между бригадами

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где, в частности, обсудили справедливое распределение личного состава между бригадами. В ближайшее время должны быть подготовлены проекты решения. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Выполняем также и запросы бригад – после моей поездки во фронтовые районы. Один из таких запросов – справедливое распределение личного состава между бригадами. Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде 

- сказал Зеленский.

Он добавил, что есть поручение Ставки все это проработать начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову вместе с заместителем руководителя Офиса Президента Павлом Палисой.

В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения 

- добавил Президент.

Президент Зеленский посетил Покровское направление, где встретился с бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и вручил государственные награды. Обсуждались вопросы снабжения, логистики, ротации, подготовки военных, развития дронов и цифровизации, а также программа контрактов "18–24" и переход на контрактную армию.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Андрей Гнатов
Владимир Зеленский
Украина