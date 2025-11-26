Зеленский анонсировал пересмотр распределения личного состава между бригадами
Киев • УНН
Президент Зеленский провел заседание Ставки, где обсудили справедливое распределение личного состава между бригадами. Проекты решений должны быть подготовлены в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где, в частности, обсудили справедливое распределение личного состава между бригадами. В ближайшее время должны быть подготовлены проекты решения. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Выполняем также и запросы бригад – после моей поездки во фронтовые районы. Один из таких запросов – справедливое распределение личного состава между бригадами. Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде
Он добавил, что есть поручение Ставки все это проработать начальнику Генерального штаба Андрею Гнатову вместе с заместителем руководителя Офиса Президента Павлом Палисой.
В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения
Напомним
Президент Зеленский посетил Покровское направление, где встретился с бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и вручил государственные награды. Обсуждались вопросы снабжения, логистики, ротации, подготовки военных, развития дронов и цифровизации, а также программа контрактов "18–24" и переход на контрактную армию.