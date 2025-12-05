Утвердили, как Генштабу реорганизовать процесс: Зеленский заявил о «хорошем решении» по распределению людей между бригадами

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, по результатам которой утвердили решение, как Генштабу реорганизовать процесс по распределению людей между бригадами. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Сегодня провел очень важную Ставку. Есть действительно хорошее решение для каждой боевой бригады по распределению людей – утвердили, как Генштабу реорганизовать процесс. Главное, что каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как устроить обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу - написал Зеленский.

Он отметил, что бойцы на фронте об этом часто говорили.

"И мы это реализуем. Это значительно поможет укрепить нашу защиту. Детали впоследствии представят Генштаб и Павел Палиса", - добавил Зеленский.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса сообщил, что "на Ставке Верховного Главнокомандующего было принято важное решение, которого ждали практически все боевые бригады, и которое обещал решить Президент".

Речь идет о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки. Справедливый, равномерный и предсказуемый. Это означает, что каждая бригада, выполняющая боевые задачи на линии соприкосновения, ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных. Ручных решений должно стать меньше, а заработать должна четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава - сообщил Палиса.

По его словам, подготовка новобранцев будет проходить максимально приближенно к условиям конкретной бригады.

"Сегодня 37 боевых бригад имеют право самостоятельно проводить базовую военную подготовку – и мы будем расширять эти возможности. Там, где своих учебных возможностей пока нет, – подготовка будет проходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов, но с полным сопровождением инструкторов из бригады. Для бригад – это прогнозируемость, возможность формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения, работать с людьми системнее. Это шаг, который давно назрел, и который напрямую влияет на устойчивость линии боевого соприкосновения", - добавил Палиса.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где, в частности, обсудили справедливое распределение личного состава между бригадами. В ближайшее время должны быть подготовлены проекты решения.