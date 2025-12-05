Утвердили, как Генштабу реорганизовать процесс: Зеленский заявил о «хорошем решении» по распределению людей между бригадами

$42.180.02
49.230.00
ukenru
18:15 • 5162 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
15:45 • 11831 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 15026 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 32664 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 26831 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 30692 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 42489 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 48833 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 41506 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 73865 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.9м/с
85%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 27511 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 15079 просмотра
Дания сократит помощь Украине в 2026 году5 декабря, 14:12 • 4018 просмотра
Сикорский назвал "отвратительными" требования Навроцкого к Украине об извинениях и благодарности, но предложил Зеленскому приехать15:02 • 4344 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная17:32 • 8170 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная17:32 • 8326 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 27601 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 32673 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 40609 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 73868 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Елена Зеленская
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 15145 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 24637 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 27415 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 41308 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 41078 просмотра
Актуальное
Техника
ЧатГПТ
Старлинк
Серия Airbus A320
Дипломатка

Утвердили, как Генштабу реорганизовать процесс: Зеленский заявил о «хорошем решении» по распределению людей между бригадами

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил об утверждении нового подхода к распределению мобилизованных между воинскими частями. Каждая боевая бригада ежемесячно будет получать стабильное пополнение людьми, что позволит планировать обучение и ротации.

Утвердили, как Генштабу реорганизовать процесс: Зеленский заявил о «хорошем решении» по распределению людей между бригадами

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, по результатам которой утвердили решение, как Генштабу реорганизовать процесс по распределению людей между бригадами. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Сегодня провел очень важную Ставку. Есть действительно хорошее решение для каждой боевой бригады по распределению людей – утвердили, как Генштабу реорганизовать процесс. Главное, что каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как устроить обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу

- написал Зеленский.

Он отметил, что бойцы на фронте об этом часто говорили.

"И мы это реализуем. Это значительно поможет укрепить нашу защиту. Детали впоследствии представят Генштаб и Павел Палиса", - добавил Зеленский.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса сообщил, что "на Ставке Верховного Главнокомандующего было принято важное решение, которого ждали практически все боевые бригады, и которое обещал решить Президент".

Речь идет о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки. Справедливый, равномерный и предсказуемый. Это означает, что каждая бригада, выполняющая боевые задачи на линии соприкосновения, ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных. Ручных решений должно стать меньше, а заработать должна четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава

- сообщил Палиса.

По его словам, подготовка новобранцев будет проходить максимально приближенно к условиям конкретной бригады.

"Сегодня 37 боевых бригад имеют право самостоятельно проводить базовую военную подготовку – и мы будем расширять эти возможности. Там, где своих учебных возможностей пока нет, – подготовка будет проходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов, но с полным сопровождением инструкторов из бригады. Для бригад – это прогнозируемость, возможность формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения, работать с людьми системнее. Это шаг, который давно назрел, и который напрямую влияет на устойчивость линии боевого соприкосновения", - добавил Палиса.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где, в частности, обсудили справедливое распределение личного состава между бригадами. В ближайшее время должны быть подготовлены проекты решения.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Украина