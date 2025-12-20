росія розриває військові договори з 11 країнами Європи, укладені в 1992-2002 роках

У росії на тлі війни з Україною вирішили розірвати військові договори з 11 країнами Європи, які були укладені в 1992-2002 роках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

У списку договорів, які тепер може розірвати російське міністерство оборони, є угоди про співпрацю у військовій сфері з Німеччиною, Польщею, Румунією, Данією, Нідерландами, Хорватією, Бельгією, Болгарією, Норвегією, Чехією, а також меморандум з Великою Британією.

Всі ці документи були частиною правової бази, що регулювала двосторонню військову взаємодію між цими країнами і росією після розпаду Радянського Союзу.

Крім того, ще в липні 2025 року стало відомо про припинення угоди 1996 року про військово-технічне співробітництво з Німеччиною. У російському міністерстві закордонних справ заявили, що угода "втратила сенс і практичне значення" і "не відповідає поточному стану російсько-німецьких міждержавних відносин".

Нагадаємо

Лідери країн Європи працюють над підтримкою і захистом України, а також на протидію російській агресії. Мотивацією європейців є страх того, що угода про припинення війни в Україні на користь росії може призвести до більш широкої війни, що може охопити весь континент.