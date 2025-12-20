$42.340.00
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 13688 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 27985 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 21033 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 27704 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 37414 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 29281 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 57564 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 40651 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 20390 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
росія розриває військові договори з 11 країнами Європи, укладені в 1992-2002 роках

Київ • УНН

 • 20 перегляди

росія вирішила розірвати військові договори з 11 країнами Європи, укладені в 1992-2002 роках. Ці угоди регулювали двосторонню військову взаємодію після розпаду СРСР.

У росії на тлі війни з Україною вирішили розірвати військові договори з 11 країнами Європи, які були укладені в 1992-2002 роках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

У списку договорів, які тепер може розірвати російське міністерство оборони, є угоди про співпрацю у військовій сфері з Німеччиною, Польщею, Румунією, Данією, Нідерландами, Хорватією, Бельгією, Болгарією, Норвегією, Чехією, а також меморандум з Великою Британією.

Всі ці документи були частиною правової бази, що регулювала двосторонню військову взаємодію між цими країнами і росією після розпаду Радянського Союзу.

Крім того, ще в липні 2025 року стало відомо про припинення угоди 1996 року про військово-технічне співробітництво з Німеччиною. У російському міністерстві закордонних справ заявили, що угода "втратила сенс і практичне значення" і "не відповідає поточному стану російсько-німецьких міждержавних відносин".

Нагадаємо

Лідери країн Європи працюють над підтримкою і захистом України, а також на протидію російській агресії. Мотивацією європейців є страх того, що угода про припинення війни в Україні на користь росії може призвести до більш широкої війни, що може охопити весь континент.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Deutsche Welle
Данія
Бельгія
Норвегія
Велика Британія
Чехія
Хорватія
Болгарія
Німеччина
Нідерланди
Румунія
Україна
Польща