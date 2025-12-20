В россии на фоне войны с Украиной решили разорвать военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

В списке договоров, которые теперь может разорвать российское министерство обороны, есть соглашения о сотрудничестве в военной сфере с Германией, Польшей, Румынией, Данией, Нидерландами, Хорватией, Бельгией, Болгарией, Норвегией, Чехией, а также меморандум с Великобританией.

Все эти документы были частью правовой базы, регулировавшей двустороннее военное взаимодействие между этими странами и россией после распада Советского Союза.

Кроме того, еще в июле 2025 года стало известно о прекращении соглашения 1996 года о военно-техническом сотрудничестве с Германией. В российском министерстве иностранных дел заявили, что соглашение "утратило смысл и практическое значение" и "не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений".

Напомним

Лидеры стран Европы работают над поддержкой и защитой Украины, а также над противодействием российской агрессии. Мотивацией европейцев является страх того, что соглашение о прекращении войны в Украине в пользу россии может привести к более широкой войне, которая может охватить весь континент.