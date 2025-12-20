россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах

$42.340.00
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 13836 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 28144 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 21177 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 27821 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 37503 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 29339 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 57706 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 40736 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 20405 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
"Не имею никакого намерения ни при каких обстоятельствах держаться за президентское кресло" - Зеленский
19 декабря, 22:32
Энергосистема Украины в худшем состоянии с сентября 2024 года - МАГАТЭ
20 декабря, 00:26
Президент Польши подарил Зеленскому двухтомник "Документы Волынского преступления"
20 декабря, 00:53
Трамп назвал операцию "Удар Ястреба" в Сирии ответом на гибель военных США
20 декабря, 01:09
Задержан агент РФ, пытавшийся установить видеоловушки на автотрассах Днепра для слежки за ВСУ
02:33
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
19 декабря, 14:21
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 57721 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
19 декабря, 09:00
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 38173 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 46838 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 41529 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 66857 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кароль Навроцкий
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Крым
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 18231 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 65533 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 47013 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 44785 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 50856 просмотра
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах

Киев • УНН

 • 116 просмотра

россия решила разорвать военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах. Эти соглашения регулировали двустороннее военное взаимодействие после распада СССР.

В россии на фоне войны с Украиной решили разорвать военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

В списке договоров, которые теперь может разорвать российское министерство обороны, есть соглашения о сотрудничестве в военной сфере с Германией, Польшей, Румынией, Данией, Нидерландами, Хорватией, Бельгией, Болгарией, Норвегией, Чехией, а также меморандум с Великобританией.

Все эти документы были частью правовой базы, регулировавшей двустороннее военное взаимодействие между этими странами и россией после распада Советского Союза.

Кроме того, еще в июле 2025 года стало известно о прекращении соглашения 1996 года о военно-техническом сотрудничестве с Германией. В российском министерстве иностранных дел заявили, что соглашение "утратило смысл и практическое значение" и "не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений".

Напомним

Лидеры стран Европы работают над поддержкой и защитой Украины, а также над противодействием российской агрессии. Мотивацией европейцев является страх того, что соглашение о прекращении войны в Украине в пользу россии может привести к более широкой войне, которая может охватить весь континент.

Евгений Устименко

