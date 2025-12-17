Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ

Лідери країн Європи працюють над підтримкою і захистом України, а також збереження міжнародного права і протидією російській агресії. Водночас мотивацією європейців є страх того, що угода на користь росії може призвести до більш широкої війни, що може охопити весь континент. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

У публікації йдеться про те, що росія має можливість вийти з мирних переговорів із значно розширеними військовими виробничими потужностями. Крім того, у кремлі впевнені в своїй здатності перекроїти кордони силою та вважають НАТО слабкою організацією.

Країни Європи побоюються, що їм не залишиться іншого вибору, як значно збільшити військові витрати та оборонні приготування, сподіваючись зберегти свою силу стримування росії. Водночас президент США Дональд Трамп і його оточення хочуть швидкого врегулювання конфлікту, але, де-факто, на російських умовах.

У Білому домі після повернення Трампа вважають за необхідне поновити "стратегічне співробітництво" з росією - також там бачать потенційні можливості для ведення спільного бізнесу з країною-агресором щодо України.

Водночас Україна і держави Європи дотримуються протилежної думки. Вони вважають росію довгостроковою загрозою і переконані, що москву необхідно стримувати, а будь-яка довіра має бути заслужена і перевірена.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянсу доведеться істотно посилити свою присутність поблизу кордонів з росією і зіткнутися з прискоренням військових витрат, що перевищують вже заплановані збільшення.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна, як і вся Європа, хоче миру, але не шляхом капітуляції України перед росією.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що майбутнє України тісно пов'язане з країнами Європи.

Якщо ми не зможемо досягти тривалого і справедливого миру для України, ми також не матимемо жодних гарантій для нашої власної безпеки - заявив він.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки разом із європейськими союзниками підготували два проєкти документів, що окреслюють стратегію підтримки України після потенційного досягнення "мирної угоди".