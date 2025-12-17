США та Європа розробили план підтримки України після підписання "мирної угоди"

Сполучені Штати Америки разом із європейськими союзниками підготували два проєкти документів, що окреслюють стратегію підтримки України після потенційного досягнення "мирної угоди". Про це інформує видання The New York Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вперше за кілька місяців європейські чиновники відзначили конструктивну співпрацю з американськими переговірниками.

За інформацією NYT, американські та європейські представники повідомили, що проєкти документів із питань безпеки були опрацьовані під час понад восьми годин інтенсивних обговорень із президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими делегатами в Берліні у неділю та понеділок.

У переговорах брали участь керівники та посадовці з національної безпеки приблизно з десяти європейських країн, зокрема Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Як пише видання, один із проєктів документів окреслює загальні принципи, які є зобов’язанням, схожим на гарантії статті 5 НАТО, за якою всі члени Альянсу мають надати допомогу будь-якій країні, яка зазнала нападу.

Інша частина угоди, яку американські чиновники назвали "оперативним військовим документом", містить більш детальні положення. Вона описує, як американські та європейські сили будуть взаємодіяти із ЗСУ, щоб забезпечити неможливість повторного захоплення українських територій росією в найближчі роки.

Жоден із документів наразі не оприлюднено. Водночас за словами обізнаних джерел, вони містять конкретні директиви для різних сценаріїв можливого нового вторгнення РФ.

Особи, ознайомлені з ними, заявили, що оперативний проєкт документа містить численні конкретні вказівки, покликані заспокоїти Україну в різних сценаріях можливого вторгнення росії. Один американський чиновник, який розмовляв з журналістами на умовах анонімності, заявив, що документ є "дуже конкретним" щодо того, як запобігти подальшим вторгненням і покарати росію, якщо вони відбудуться - йдетьсяу дописі.

Першочерговим завданням є план доведення чисельності ЗСУ до "мирного рівня" у 800 000 військовослужбовців із сучасними обладнанням і підготовкою, аби вони були "потужним стримуючим фактором для Росії".

Для порівняння, армія Німеччини налічує близько 180 000 озброєних військовослужбовців - повідомляє The New York Times.

Створення таких збройних сил вимагатиме "постійної та значної підтримки" України, йдеться у спільній заяві лідерів 10 європейських країн та високопосадовців Європейського Союзу.

Один європейський дипломат, за даними NYT, зазначив без уточнень, що документ містить "дуже конкретні" деталі щодо військової техніки, яка потрібна Україні.

У проєкті документа також наводяться подробиці щодо європейських військ, які надаватимуть допомогу Україні, працюючи всередині країни для забезпечення безпеки повітряного та морського простору.

Чиновники не розкрили, які саме країни розмістять свої війська в Україні, проте президент Зеленський у вівторок повідомив, що кілька держав дали такі обіцянки у приватному порядку.

Очікується, що ці підрозділи будуть розташовані на заході України, подалі від лінії фронту, і служитимуть додатковим засобом стримування можливої майбутньої агресії Росії.

За даними NYT, документ також детально описує, як США допомагатимуть виявляти спроби росії здійснювати операції під "фальшивим прапором", які можуть слугувати приводом для відновлення військових дій. Офіційні особи вже роками підкреслюють, що така тактика є типовою для москви.

